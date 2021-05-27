Bitcoin’i eleştiren Elon Musk’tan kritik toplantı: Detaylarını Bitcoin madencisi anlattı

Son dönemde kripto para ve Bitcoin’i dilinden düşürmeyen Elon Musk, geçen haftalarda yaptığı bir açıklama ile Bitcoin’de büyük bir depreme sebep olmuştu.

Musk, geçen haftalarda yaptığı açıklamada Bitcoin üretilirken doğaya verilen zararın boyutunun büyük olduğunu belirtmiş ve Tesla’nın Bitcoin ile satış yapmasını da askıya aldığını duyurmuştu. Musk, geçen hafta Twitter hesabı üzerinden bazı “kripto para madencileri” ile görüşeceğini de söylemişti.

Pazar günü gerçekleşen bu görüşmenin perde arkasını ABD medyası ortaya çıkardı. ABD’nin popüler TV kanallarından CNN, Musk’ın görüştüğü Marathon Digital Holdings isimli kripto para madeni işi yapan şirketin CEO’su Fred Thiel ile görüştü. Musk ile yapılan toplantının detaylarını paylaşan Thiel, “Bu toplantının amacı Elon’un Bitcoin madenciliği endüstrisinde ne kadar enerji kullanıldığını görmekti. Bitcoin üretilirken karbon salınımı olmamasının mümkün olup olmadığına dair bir resmi çizmekti. Genelde bizim üretimimiz sırasında yüzde 70 karbon salınımı yapmıyoruz. Gelecek yıl tamamen karbon salınımsız bir şekilde üretim amaçlıyoruz” dedi.

“ELON MUSK İLE ÇALIŞMAK İSTEYECEKLER”

Thiel, “Elon çok zeki bir adam. Kafasının karıştığını sanmıyorum. Bence bizimle görüşmesinin sebebi doğru verilere erişebilecek olmasında yatıyor. Ortada birbiriyle çelişen çok fazla veri var. Çin dışında endüstri yüzde 70 karbon salınımsız bir sisteme geçiş yapıyor. Bitcoin madencileri doğaya zarar veren büyük oranda enerji harcamıyor. Elon’la görüşmemizin bir diğer sebebi de onunla sohbet etmek ve endüstriyi nasıl daha güvenilir yapabileceğimizi konuşmaktı” ifadesini kullandı.

Elon Musk’ın sektöre olumlu katkıları olacağını dile getiren Thiel, “Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın enerjiyi depolama konusunda çok büyük bir tecrübesi var. Dolayısıyla onun sektöre büyük katkı sağlayacak teknolojilere erişimi olduğunu düşünüyorum. Endüstrinin bu teknolojilere erişimi sebebiyle Musk ile çalışmak isteyeceğini düşünüyorum, özellikle bitcoin madenciliği konusunda” yorumunu yaptı.

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