Bozdurma telefon yöntemiyle birçok kişi mağdur oluyor

Ucuza telefon almak isteyen vatandaşların ikinci el cihazlara gösterdiği yoğun ilgi ile birlikte bozdurma cihazlarda da olan talep arttı. Fakat bilinçsiz alışveriş ile birlikte bozdurma cihazlarda yaşanabilecek birçok problem var.

Ayrı bir sektör haline gelmiş olan bozdurma cihaz alışverişinde, telefon ilk satın alındığından itibaren risk taşıyor. Bilinçsiz ve güvencesiz satın alım yapan vatandaşların sıkıntı yaşamaları muhtemel. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı en büyük tedbir ise güvenilen bir firmadan cihaz almak.

GERÇEK FATURA SAHİBİ PARA İADESİ ALABİLİR

Son zamanların popüler sektörlerinden olan bozdurma telefon sektöründe çok fazla dolandırıcılık oluşuyor. Telefon alımı satımı yapan bir işletme sahibi durumu şu söylerle açıklıyor;

“Bozdurma olduğunu değil, sıfır olduğunu söylüyorlar ya da naylon fatura yapıyorlar yani daha önce faturalanmış cihaza fatura düzenliyorlar. Bunu tüketicinin fark etmesi imkânsız, çünkü cihaz kutulu olarak veriliyor. Tüketicinin dikkat etmesi gereken nokta; cihazın daha önceden açılmamış olmasıdır. Ankara'da, İstanbul'da ambalaj makineleriyle tekrar paketleniyor ve hatta internette satılan birçok ürünün biz böyle olduğunu tahmin ediyoruz.

Cihaz bozulup üç kere servise giderse firma fatura sahibine para iadesi yapıyor. Bozdurma cihazı sıfır gibi aldığını sanan insanlar ise bunun gibi durumlar yaşadıklarında mağdur oluyor. Hele ki naylon fatura da varsa bu farkı anlaması imkânsız hale geliyor.” (İHA)