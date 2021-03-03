Bu teknolojiye kayıtsız kalmak zor: Bir tıkla ölmüşlerin yüzü canlanıyor

BBC Türkçe’de yer alan habere konu olan teknoloji, yapay zeka yardımıyla yüz fotoğraflarından yüksek gerçekliğe sahip sahte videolar üretilmesine olanak sağlıyor. MyHeritage, DeepNostalgia (Derin Nostalji) adlı uygulamada “yaşayan kişilerin sahte videolarının yaratılması gibi amaç dışı kullanımları önlemek” için videolara ses konulmadığını açıkladı.

MyHeritage’ın sitesinin sıkça sorulan sorular bölümünde, yeni uygulamanın “nostalji” amaçlı olduğu belirtilerek şöyle deniliyor: “Sevdiklerimizi hayata döndüren bu özellik bazı kişiler tarafından ‘sihirli’ bazı kişiler tarafından da ‘ürkütücü’ bulunabilir. Sonuçlar tartışmalı olabilir ama bu teknolojiye kayıtsız kalmak zor.”

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