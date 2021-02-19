Bulunan ilk kara delik hesaplanandan daha büyük

Yeni bir çalışma, Dünya’dan 7 bin 200 ışıkyılı uzaklıkta olan süper kütleli kara deliğin başlangıçta hesaplanandan yüzde 50 büyük olduğunu ortaya çıkarttı. Very Long Baseline Array dahil olmak üzere yeni teknikler ve daha gelişmiş teleskopların bir kombinasyonu sayesinde yıldız fenomeninin Güneş’in kütlesinin 21 katı büyüklüğünde olduğunu belirlendi.

Yeni ölçümler ayrıca, 1964’teki orijinal bulgulara dayanarak, Dünya’dan daha önce düşünüldüğünden yüzde 20 daha uzakta olduğunu da buldu. Yeni ölçümleri yapmak için kullanılan ‘Very Long Baseline Array’, ABD Virgin Adaları’ndan New Hampshire’a kadar ABD ve bölgelerine eşit olarak yayılmış 10 tabakadan oluşan kıta büyüklüğünde bir radyo teleskopu…

Çanakların bu geniş dağılımı, gökbilimcilerin uzaktaki nesnelerin mesafesini ölçmek için Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketini azaltmalarına olanak tanıyor.

GÜNEŞTEN 22 KAT BÜYÜK

Curtin Üniversitesi’nden Profesör James Miller-Jones, aynı nesneyi farklı konumlardan görüntülemenin, gökbilimcilerin nesnenin arka plana göre ne kadar uzağa hareket ettiğini ölçerek mesafesini hesaplamasına olanak tanıdığını söyledi.

Araştırmacılar bulgularına ek olarak, mavi süperdev yıldızının Güneş’ten 22 kat daha büyük olduğunu ve dünyamızdan da 41 kat daha büyük bir kütleye sahip olduğunu keşfetti.