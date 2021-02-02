Çağdaş Türk kadınının sembolüne büyük onur

Konu kısa sürede Avrupa medyasında da yer almaya başladı… Alman Bild Gazetesi, “Çağdaş Türk kadını için rol model” diye Safiye Ali'yi tanıttı, Türkiye'nin ilk kadın doktoru olduğu manşetini attı.

Bild, “İlk Türk kadın doktoru Safiye Ali, yaşasa bugün 127 yaşında olacaktı. O, Türkiye'deki ilk kadın doktordur. Robert Koleji mezunudur. Almanya'da tıp eğitimi aldı ve 1. Dünya Savaşı ile Türk Kurtuluş Savaşları'nda askerleri muayene etti” diye yazdı.

Çeşitli yayın organları da, konuyu ele aldı ve Safiye Ali'nin yaşam öyküsüne yer verdi.