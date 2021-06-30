Çalışanların itirazlarını görmezden geldi, hibrit modelden taviz vermiyor

Apple, kısa süre önce pandemi etkisini kısmen geride bırakarak eylül ayından itibaren çalışanlarını haftada üç gün ofiste görmek istediğini bildirmişti. Tim Cook’un imzasını taşıyan bilgi notunun paylaşılmasından sonra çalışanlar uzaktan çalışmaya devam etmek istediklerini belirterek yeni hibrit modele itiraz etmişti; ancak Apple geri adım atmadığını ve hibrit model ile devam etmekte kararlı olduğunu yeniden açıkladı.

Apple’dan Deirdre O’Brien konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Kültürümüz ve geleceğimiz için yüz yüze işbirliğinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız inanılmaz ürün lansmanlarımızı düşünürsek; ürünler ve lansman uygulaması, hep birlikte yüz yüze olduğumuzda yaptığımız yıllar süren çalışmaların temeli üzerine inşa edildi.”

Şirketin hibrit model ile ilgili haberi, Apple CEO’su Tim Cook’un sonbahardan itibaren pazartesi, salı ve perşembe günleri ofiste olunması gerektiğini bildirdiği e-postadan yaklaşık bir ay sonra geldi.

ÇALIŞANLARIN İSTEĞİNİ GÖRMEZDEN GELDİLER

Cook’un duyurusunun ardından Apple çalışanları, bazı çalışanların işi bırakmaya zorlandığını belirttikleri ve Cook’tan tutumunu değiştirmesini istedikleri bir mektup yazdı. Çalışanlar, tüm ekiplere uzaktan çalışma seçeneğinin verilmesini istediler ve “evden çalışmamıza rağmen değil; ofis dışında, uzaktan çalışabildiğimiz için başardık” diyerek uzaktan çalışmanın etkisini vurguladılar.

Apple son yaptığı duyuru ile herhangi bir uzaktan çalışma kararının yönetici onayı gerektirdiğini ve bu kararın duruma göre alınabileceğini söyleyerek bu talebi reddettiğini bildirmiş oldu.

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