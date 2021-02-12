Cep telefonundaki fotoğraflarınızı derleyip toparlıyor ama ücretli

Akıllı telefon kamerasını çalıştırıp fotoğraf çekebilmemizin kolaylığı, çok fazla çekilen fotoğrafların ayıklanması, dosyalanmsası ve saklanmasıyla ilgili sıkıntıları da beraberinde getirdi.

Bu soruna çözüm arayan Japon kamera devi Canon, fotoğraf kitaplığını otomatik olarak şekillendirmek için tasarlanmış yeni bir iOS uygulaması geliştirdi.

Photo Culling, hangi fotoğrafları silmek isteyebileceğinizi önermeden önce iPhone’unuzdaki tüm resimleri sıralamak için yapay zeka kullanıyor. Buğdayı samandan ayırmak için Canon'un Computer Vision Yapay Zeka Motoru bir fotoğrafın dört temel özelliğini analiz ediyor: Keskinlik, gürültü, duygular ve kapalı gözler. Her bir özellik için belirlediğiniz bir eşik puanına ulaşamayan görüntüler, elbette sizin tarafınızdan verilen nihai kararla birlikte silmek için öneriliyor.

AMA ÜCRETLİ…

Photo Culling, uygulamanın ana ekranındaki fotoğraf sayısı ve depolama alanı bilgileri dahil olmak üzere bir dizi ek özellik sunuyor; etkinliklere ve tarihlere dayalı dinamik albümler; uygulama, olası silme için fotoğraflarını gözden geçirmenizi önermek, koyu / açık mod seçenekleri…

Tek kötü haber, Photo Culling’in ücretsiz olmaması, bu yüzden onu kullanmak için ayda 3 dolar veya yılda 15 dolar ödemeniz gerekecek.

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