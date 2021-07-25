‘Cep’te geçirdiğimiz zaman yüzde 40 arttı

Yapılan son araştırmaya göre son iki yılda Türklerin cep telefonu aplikasyonlarını kullanmaya harcadıkları süre yüzde 40 arttı. Bu artışla Türkiye, Rusya'dan sonra cep kullanımında en fazla artış olan ikinci ülke oldu. Rusların cep telefonu kullanma süresi son iki yılda yüzde 45 arttı.

BREZİLYALILAR 1'İNCİ

App Annie Intelligence isimli danışmanlık firmasının yaptığı araştırmaya göre dünyada cep telefoundaki twitter, instagram gibi aplikasyonlarda en çok vakit harcayanlar Brezilyalılar. Brezilyalılar günde 5 saatten fazlasını cep telefonlarına bakarak harcıyor. Sıralamada Türkiye globalde 6'ncı sırada yer alıyor. Türkiye'de insanlar ortalama günlük 4.5 saatlerini cep telefonundaki aplikasyonları kullanmaya harcıyor. Türkiye'nin listede ilk sıralarda işsizlik oranlarının çok yüksek olduğu Endonezya, Hindistan, Meksika gibi ülkelerle aynı paralelde olması dikkat çekiyor.

DİJİTAL DETOKS ŞART

Yapılan bir başka araştırma ise akıllı telefonların hayatımızın merkezine yerleştiğini ortaya koydu. Global araştırmada katılımcıların yüzde 60'ı, haftada en azından birkaç gece uyurken ellerinde cep telefonlarının olduğunu söyledi. HMD Global'in 7 bin kişi ile yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 28'i ara sıra da olsa dijital detoks yapıyor. Uzmanlar, ruh ve beden sağlığı için özellikle cep telefonu kullanımının arttığı pandemi sonrası dijital detoks yapmanın çok önemli olduğunu vurguluyor. Günlük cep telefonu kullanım saatlerini sınırlayabilmek için belirli saatler telefonu hiç ele almama, yatağa telefonu asla sokmama, iş telefonu ile özel telefonu ayırma, haftasonları ya da mesai saatleri sonrası için ayrı bir telefon kullanmak gibi yöntemler öneriliyor.

Aplikasyonlara yapılan harcama rekor kırdı

2021 yılının ikinci çeyreği, aplikasyon geliştiren firmalar için oldukça kârlı geçti. Global app pazarının yeni bir harcama rekoru kırdığı belirtilen rapora göre 34 milyar dolarlık aplikasyon satın alındı. Bu rakam, 2020 yılının ikinci çeyreğinden yaklaşık 7 milyar dolar daha yüksek ve 2021 1. çeyreğinin 2 milyar dolar üzerinde.