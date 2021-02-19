Chromebook ilk kez Mac’leri geride bıraktı

Danışmanlık şirketi IDC, Microsoft Windows veya Apple’ın MacOS’u işletim sistemlerinin kullanımını takip etti.

Google destekli dizüstü bilgisayarlar tarafından kullanılan Chrome OS ilk kez MacOS’u geçerek ikinci sırada yer aldı.

IDC, okul öğrencilerine uzaktan eğitim için dağıtılan ucuz dizüstü bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan sistemin şu anda yüzde 10,8 pazar payına sahip olduğunu söyledi.

Öte yandan, ikinci sırayı kaybetmesine rağmen, MacOS’un pazar payı 2020’de yüzde 6,7’den yüzde 7,5’e çıktı.

Windows, pazarın yüzde 80,5’i ile açık ara en popüler işletim sistemi olmaya devam ediyor.

Kalan yüzde 1,2, genellikle meraklılar tarafından kullanılan Linux gibi niş işletim sistemlerinden oluşuyor.

IDC’nin araştırması sadece masaüstü ve dizüstü bilgisayarları kapsıyor.

Chromebook’lar ilk olarak 2011’de piyasaya sürüldü. Chrome OS, güçlü yerel donanımlarda çalıştırmak yerine esasen çevrimiçi uygulamalara bağlanan web tabanlı bir işletim sistemi.

Chromebook’lar genellikle diğer dizüstü bilgisayar seçeneklerinden daha ucuz ve bir dizi farklı şirket tarafından üretiliyor.

Ucuz makinelerin popülerliği piyasaya sürüldüğünden beri giderek arttı, ancak 2020 corona virüs pandemisi nedeniyle ani bir patlama gördü.

Satın alımların çoğunun okullar ve hatta ulusal eğitim kurumları gibi büyük alıcılar tarafından yapıldığı belirtiliyor.