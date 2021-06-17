Çin yeni uzay istasyonu mürettebatını taşıyan Shenzhou-12’yi fırlattı

Çin, Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna ilk insanlı seferini başlattı. İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, Çin'in ilk uzay istasyonunda görev alan 3 taykonotu (Çinli astronot) taşıyan uzay aracı Shenzhou-12’nin Long March-2F roketiyle Gobi Çölü’ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden yerel saatle 09.22’de başarıyla fırlatıldığı duyuruldu. Fırlatma işlemi ayrıca, Çin’in 5 yıl aradan sonra başlattığı “ilk insanlı uzay misyonu” olma özelliği taşıyor.

Uzay aracında bulunan taykonot Nie Haisheng (56), Liu Boming (54) ve Tang Hongbo (45), Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

Taykonotların ilk hedefi 22.5 tonluk Tianhe modülünü kullanıma açmak olacak. Taykonotlardan Nie fırlatma işlemi öncesi gazetecilere verdiği röportajda, “Bu, uzay istasyonu (inşaat) aşamasındaki ilk mürettebatlı uçuş olacak ve buna sahip olduğum için şanslıyım” ifadelerini kullandı.

DÖRT GÖREVDEN İLKİ



Çin'in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi ise ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 29 Nisan'da fırlatılmıştı. Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çapında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak. Aynı zamanda Çin tarafından geliştirilen en büyük uzay aracı, taykonotların 6 ay kadar uzay istasyonunda yaşamasına olanak sağlanacak.