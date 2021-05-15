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Çin’den tarihi adım: Mars’a ilk kez uzay aracı indirdiler

Çin'in Tianwen-1 uzay aracı, Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı. Çin böylelikle ABD'den sonra Mars'ın yüzeyine araç indiren ilk ülke oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:40, 15/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Çin’den tarihi adım: Mars’a ilk kez uzay aracı indirdiler

ABD ve Çin arasındaki rekabet dünyadan sonra uzaya da taşındı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Perseverance uzay aracı Kızıl Gezegen üzerindeki heyecan verici çalışmalarını sürdürürken, Ingenuity adlı mini helikopter çok sayıda uçuş gerçekleştirdi.

CNSA inişi sosyal medyadan duyurdu.

NASA çalışmalarla ilgili gelişmeleri anbean aktarırken, Çin’in Mars göreviyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Çin’in Tianwen-1 uzay aracı, Mars’a başarılı bir şekilde iniş yaptı. Çin, ABD’den sonra bunu başaran ikinci ülke oldu. Çin Ulusal Uzay İdaresi de (CNSA) inişin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini doğruladı.

Tianwen-1, şubat ayında bu kareyi göndermişti.

Tianwen-1’in Mars’a ulaştırdığı Zhurong keşif aracı, Mars’ta yaşam ve su izleri üzerine çalışmalar gerçekleştirecek.

Çin’in Tianwen-1 adını verdiği Mars görevi, 2016 yılında hükümet tarafından onaylandı. 23 Haziran 2020’de fırlatılan Tianwen-1, 5 Şubat 2021’de Mars’a dair ilk fotoğrafı gönderdi.

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ABD Çin helikopter Hükümet Mars NASA Teknoloji uzay
Yayınlanma Tarihi:09:35,