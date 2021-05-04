Clubhouse’tan Android hamlesi: Büyük düşüş yaşandı

Clubhose'tan nihayet beklenen hamle geldi ve Android sürümünü test ettiğini açıkladı. Uygulama, şu anda kapalı beta sürümünde; bu nedenle, önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcının dahil olacağı testlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçen yıl Mart ayında sadece iOS uygulamasına gelen ve bir davet sistemiyle kullanıcı alan uygulama beklenmedik bir şekilde ilgi gördü.

O zamandan beri anlık sesli iletişim için Facebook, Twitter, LinkedIn, Spotify, Reddit, Discord, Telegram ve Instagram gibi hemen hemen her uygulama çalışmalar yapmaya başladı.

ÇEKİCİLİĞİ AZALDI

Bu gerçek zamanlı sesli konuşma ürünleri saldırısı nedeniyle, Clubhouse'un çekiciliği biraz azaldı. Analiz firması Sensor Tower’ın son verileri, Mart ayında Clubhouse indirmelerinin bir önceki aya göre düştüğünü gösteriyor. Uygulama, Şubat ayında 9,6 milyon indirmeyle yaşadığı rekordan sonra, Nisan ayında yalnızca 900.000 kez indirildi.

Bir Sensor Tower sözcüsü Insider ile paylaştığı açıklamada; “Clubhouse, Nisan ayında küresel olarak yaklaşık 922.000 indirme ile mart ayındaki 2,7 milyon yüklemeden %66 oranda düşüş yaşadı. Sensor Tower verilerine göre, Şubat ayında yaklaşık 10 milyon kez indirildi ve 2,4 milyon kişinin onu yüklediği Ocak ayına göre %300 arttı.

Clubhouse, Tesla CEO’su Elon Musk ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in uygulamadaki sohbetlere katılmasıyla Silikon Vadisi kültürü için de bir sığınak haline gelmişti.

HERKESE AÇILACAK

Platform, kullanıcıların kendi sesli görüşmelerini ve odalarını barındırmalarına veya başkalarına katılmalarına olanak tanıyor. Clubhouse’a hâlâ yalnızca biri sizi davet ederse katılabilirsiniz, ancak şirketin CEO’su Paul Davidson planın, sonunda uygulamayı herkese açmak olduğunu söyledi.

Nisan ayında platform, kullanıcıların Clubhouse’daki içerik oluşturuculara para göndermesine olanak sağlamak için ödeme şirketi Stripe ile işbirliği yaptı. Şirket, aracın içerik oluşturucuların doğrudan ödeme almasına olanak tanıyan birçok özelliğin ilki olduğunu söyledi.

Clubhouse, Ocak ayında yaklaşık 1 milyar dolar değerindeydi ve son zamanlarda uygulamaya 4 milyar dolar verecek bir finansman arıyordu.

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