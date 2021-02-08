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Clubhouse Çin’de yasaklandı

Dünya çapında son haftalarda popülerleşen ve davetiyeyle girilen sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı.

Güncellenme: 21:00, 08/02/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
Clubhouse Çin’de yasaklandı

Dünya çapında son haftalarda popülerleşen ve davetiyeyle girilen uygulama, sohbet odalarında insanların yazışmadan, konuşarak belli konular üzerinde fikir alışverişi yapmasına olanak sağlıyordu.

Twitter ve Facebook gibi Çin devletinin kontrolünde olmayan sosyal medya uygulamalarının yasaklı olduğu Çin’de Clubhouse büyük ilgi görmeye başlamıştı.

Uygulamanın ses kayıtlarını tutmaması, Çinli kullanıcıların devlet gözetimi endişesi olmadan Çin sosyal medyasında sansürlenen konuları tartışmasına olanak sağlamıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Çin’deki Clubhouse kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği sohbet odaları arasında Uygurların durumlarının; demokrasinin avantajları ve dezavantajlarının; Çin’in Hong Kong’daki politikaların ve diğer sansürlenen konuların tartışıldığı odalar da vardı.

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