Clubhouse için Çinli ortak uyarısı: Sesleri Çin’e aktarıyor olabilir

Son dönemde kullanıcı sayısı artan sesli sohbet uygulaması Clubhouse için, Stanford İnternet Gözlemevi'nden (SIO) Çin uyarısı geldi.

Bloomberg'ün haberine göre, SIO, ABD merkezli uygulama olan Clubhouse'un yazılım altyapısında, kullanıcı sesleri verisine dışarıdan ulaşıma izin verebilecek potansiyel zayıflıklar olduğu sonucuna ulaştı.

Bunun üzerine Clubhouse, veri güvenliğini gözden geçireceğini açıkladı.

ÇİNLİ ŞİRKET ALTYAPI SAĞLIYOR

SIO raporunda, ABD'de Silicon Vadisi'nde ofisleri olan Şanghay merkezli Çinli Agora şirketinin, Clubhouse'e yazılım altyapısı sunduğunu ve “gerçek zamanlı sesli ve görüntülü etkileşim platformu” sattığı belirtildi.

Raporda, birer seri numara şeklindeki kullanıcı kimliklerinin, internet üzerinden düz metin olarak aktarıldığı, Çinli Agora şirketinin Clubhouse kullanıcılarının ham seslerine erişiminin muhtemel olduğu ve bu durumun potansiyel olarak Çin hükümetine erişim imkanı sağladığı vurgulandı.

Herhangi bir internet trafiği gözlemcisinin, Clubhouse'daki konuşma odalarında kimin kimle konuştuğuna dair kullanıcı kimliklerini kolayca eşleştirebileceğini belirten SIO, bu durumun Çinli kullanıcılar için rahatsız edici olduğuna dikkat çekti.

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ÇİN’E AKTARILMASI MUHTEMEL

İnternet ve sosyal medya platformlarındaki dezenformasyon üzerine çalışmalar yürüten ve ABD'de Stanford Üniversitesi'nde bir program olan SIO, Clubhouse'da bir konuşma odasının metaverisinin Çin'de olduğunu düşündükleri sunuculara aktarıldığını gözlemlediklerini öne sürdü.

Raporda, şifrelenmemiş tüm verilerin, Çin'deki sunucular yoluyla Çin hükümetine aktarılabilmesinin muhtemel olduğu, Çin hükümetinin, Agora'nın ağlarına erişmeden de Clubhouse'un metaverisini toplayabileceği savunuldu.

Raporda, Agora'nın kullanıcı seslerini ya da metaverilerini depolamadıkları ve bunun da Çin hükümeti istese bile ellerinde herhangi bir kayıt olmadığı anlamına geldiği, ses kayıtlarının ABD'de depolandığı ve Çin hükümetinin erişiminin olası olmadığı yönündeki iddialarına da yer verildi.

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CLUBHOUSE ADIM ATACAK

Raporda Clubhouse'un konuya ilişkin açıklamasına da yer verildi. Şirket, veri güvenliği için ek şifreleme yapacaklarını, ayrıca bir veri güvenliği firmasıyla anlaşarak yaptıkları değişiklikleri gözden geçirmelerini ve doğrulamalarını sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Clubhouse, geçen hafta Çin'de yasaklanmıştı.