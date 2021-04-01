Clubhouse’a bir rakip daha çıktı: LinkedIn

Nisan 2020'de hayatımıza giren, sesli sohbet odalarıyla kısa sürede başarı yakalayan Clubhouse'a bir rakip daha çıktı. Microsoft'un iş dünyasına yönelik kurduğu ve 2002 yılında yayına sürdüğü LinkedIn de Clubhouse'a rakip olmaya karar verdi ve platforma sesli içeriği getirmenin yollarını test etmeye başladı.

Clubhouse'un kısa sürede yakaladığı başarı ve topladığı ilgiden etkilenen teknoloji şirketleri bir süredir sesli sohbet odaları için çalışmalara başlamıştı. Twitter'ın Spaces'ı, Facebook'un sesli sohbet odaları ve Spotify'ın Locker Room'u satın alması derken sesli platform yarışına LinkedIn de katılmaya karar verdi. LinkedIn'in henüz test aşamasında olan bu hazırlığını ise uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi'nin Twitter hesabında paylaştığı görüntüler ortaya çıkardı.

LinkedIn sözcüsü Suzi Owens, konuyla ilgili olarak Insider'a şunları söyledi: “Profesyonel kimliğinizle bağlantılı bir ses deneyimi yaratabilmeniz için bazı testler yapıyoruz. Üyelerimize, topluluklarıyla bağlantı kurmaları için LinkedIn’in etkinlikler ve gruplar gibi diğer bölümlerine sesi nasıl getirebileceğimize araştırıyoruz.”

İÇERİK, HERKESİN ODAĞINDA

İş arayanlar ve profesyonelleri bir araya getirmek için tasarlanan LinkedIn, geçtiğimiz aylarda içerik oluşturucular için de yeni araçlara yatırım yapmaya başlamıştı. LinkedIn’in genel yayın yönetmeni Dan Roth'un Insider’a verdiği demeçte şu sözlere yer verdi: “Fark ettiğimiz en büyük değişiklik; insanların profesyonel deneyimlerinin sadece küçük bir parçası olarak gördükleri içeriğin, profesyonel deneyimlerinin merkezi olduğunu fark etmeleri. İş gereği veya profesyonel olarak merkeze alınan içerik, LinkedIn deneyiminin de merkezine taşınan bir şey haline geldi.”

Clubhouse yatırımcıları arasında da yer alan SignalFire’dan Josh Constine Clubhouse'un neden bu kadar kolay kabul gördüğünü ise şu sözlerle ifade ediyor: “Salgının ilk günlerinde, insanlarla buluşmaya devam etmek için bir yöntem haline gelen Clubhouse’a aşık oldum. Spontane, plansız görüşmeler için inanılmaz bir yerdir.”