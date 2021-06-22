Clubhouse’dan yazılı mesaj hamlesi

Geçtiğimiz yıl sosyal medya dünyasında hızlı bir çıkış yakalayan ve kısa sürede milyonlarca kullanıcıyla dijital dünyanın gözdesi olan Clubhouse, yeni

bir özellik üzerinde çalıştığının sinyallerini verdi.

Platform, sosyal medyada var olduğundan beri sesli mesaj özelliğini uygulamaya çalışan diğer platformların hedefindeydi. Twitter’ın Clubhouse’u satın alma çalışmaları, ardından gelen Spaces özelliği, Facebook, LinkedIn ve Spotify’ın getirdiği yeni sesli oda özelliklerinden sonra bu defa Clubhouse onların bir özelliğini almak için çalışıyor.

“SAHİP OLMAMIZ GEREKEN BİR ÖZELLİK”

Uygulama, geçtiğimiz günlerde kısıtlı sayıdaki kullanıcıya “Backchannel” özelliğini sundu. Ancak kısa bir süre sonra bu özelliği geri çekti. Platformun yeni özelliğinin görüntüleri Twitter’da paylaşıldıktan sonra Clubhouse CEO’su Paul Davison konuyla ilgili şunları söyledi: “Bence her zaman DM ile backchannel yapılıyor; insanlarla arkadaşlıklarını ve ilişkilerini derinleştirmek isteyen çok fazla insan var. Bu bizim sahip olmamız gereken bir şey.”

Clubhouse kurucu ortağı, uygulamanın geleneksel bire bir DM’ler mi yoksa daha açık bir grup metin sohbeti özelliği mi ekleyeceği konusunda ayrıntı vermeyi reddetti. Ancak bir Clubhouse sözcüsü TechCrunch’a “Ürün oluşturma sürecimizin bir parçası olarak Clubhouse potansiyel özellikleri düzenli olarak araştırıyor ve test ediyor” dedi. “Bu işlevler bazen uygulamanın bir parçası olur, bazen olmaz” dedi.

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