Cook’tan teknoloji devlerine gizlilik eleştrisi

Amerikalı teknoloji devi Apple, Facebook ve Alphabet’in Google'ı gibi, mobil uygulamaların reklamlarını hedeflemek için kullanıcılar hakkında veri toplama şeklini kısıtlayan yeni gizlilik özelliklerini kullanıma sunuyor.

Cook Perşembe günü gerçekleşen Çevrimiçi Bilgisayarlar, Gizlilik ve Veri Koruma Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “Eğer bir işletme bot kullanıcılar, veri istismarı, hiç seçenek olmayan seçimler üzerine kuruluysa, övgüyü değil, reformu hak ediyor” dedi.

Cook ayrıca isim vermeden, şirketlerin algoritmalarını kullanıcı katılımı uğruna dezenformasyon ve komplo teorilerinin yayılmasını sürdürmekle eleştirdi. Bu tür sistemlerin sosyal dokuyu bozma gücüne sahip olduğu konusunda uyardı.

“BU YAKLAŞIM KUTUPLAŞMAYA NEDEN OLUYOR”

Apple CEO’su ABD Kongre Binası’ndaki son saldırılara atıfta bulunarak, “Bu yaklaşımın bir kutuplaşma, kaybedilen güven ve şiddet artışı getirmediğini varsaymaktan vazgeçmenin zamanı çoktan geçti,” dedi.

Cook, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne çok benzeyen bir ABD gizlilik yasası çağrılarını da yineledi. Dünya çapında yasaların ve “veri minimizasyonu ilkesini dünya çapında kullanıcı bilgisi ve veri güvenliği ilkesini barındıran” yeni uluslararası anlaşmaların zamanının geldiğini söyledi.

KULLANICILARDAN İZİN İSTEYECEK

Bahar aylarında Apple'ın iPhone ve iPad işletim sistemi yazılımında yapılan bir güncellemenin ardından, kullanıcılardan geliştiricilere, uygulamalar veya web siteleri genelinde verilerini izleme becerisine açıkça izin vermeleri veya bunu reddetmeleri istenecek.

Pek çok tüketicinin buna izin vermemeyi seçmesi bekleniyor, bu da uygulamaların kullanıcılara geçmişteki çevrimiçi etkinliklerine dayalı reklamlar göstermesini zorlaştırarak Facebook’un ve bu tür yeteneklere güvenen diğer reklam şirketlerinin öfkesini ve dikkatini çekiyor.

“REKLAM GELİRLERİ YÜZDE 50 DÜŞEBİLİR”

Aralık ayında gazete ilanlarında, sosyal ağ özellikle küçük işletmelere zarar vereceğini söyleyerek Apple’a saldırdı. Çarşamba günü analistler; Facebook, iOS değişikliklerinin gelir artışını azaltabileceğini söylediler. Geçen sonbaharda bir grup Fransız reklam veren, Apple’a karşı bir antitröst şikayetinde bulunarak, yayıncıların reklam gelirlerinin güncelleme sonucunda yüzde 50’ye kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Apple ise yeni güvenlik önlemleriyle kullanıcılarına daha fazla şeffaflık sağlayacağını ve reklamların da bir şekilde yayınlanmaya devam edeceğini söylüyor.

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