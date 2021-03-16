Corona onlara yaradı… Collison kardeşlerin ‘Stripe’i Silikon Vadisi’nin en değerlisi

Corona virüsü salgını dünya çapında bir krize yol açsa da, bazı sektörler ve markalar için ise bir fırsata dönüştü. ABD merkezli ödeme sistemleri hizmeti sunan Stripe şirketi onlardan biri.

İnsanların eve kapandığı pandemi döneminde internet üzerine alışverişlerin patlama yapması Stripe gibi şirketlere de yaradı. Son olarak 600 milyon dolar fon alan şirketin değeri 95 milyar dolara çıktı. Bu, Silikon Vadisi’nden çıkan bir özel şirket için bugüne kadar ki en yüksek rakam. Stripe, Facebook’un 2012’de halka açılmadan önceki halinden daha değerli hale geldi.

Şirketin arkasında İrlandalı iki kardeş Patrick ve John Collison var. 32 ve 30 yaşındaki kardeşlerin servetleri, 1 yıl içinde 4.3 milyar dolardan, kişi başı 11.4 milyar dolara yükseldi. Söz konusu artış, iki kardeşi Bloomberg’ün Milyarderler Listesi’nde ilk 200 isim arasına soktu.

AVRUPA’DA FIRSATLAR UÇSUZ BUCAKSIZ



Yakaladıkları başarıyla ilgili Business Insider’a konuşan John Collison, “Bu yıl Avrupa’ya çok daha fazla yatırım yapıyoruz. Özellikle İrlanda’ya. Avrupa’daki dijital ekonomi fırsatları uçsuz bucaksız” ifadelerini kullandı.

İrlanda’nın küçük bir kasabası olan Dromineer’de dünyaya gelen kardeşler, iş yaşamı dışında da oldukça renkli kişiliklere sahip. Çocukluk döneminde kasabadaki kütüphaneden her gün yeni bir kitap edinen kardeşler, internete erişemedikleri günlerde interneti ve kodlamayı anlatan bir kitap sayesinde bu dünyanın içine girdi.

ÖZEL HOCADAN TÜRK SİYASETİ DERSLERİ

O günden bu yana merak duygusunu kaybetmeyen Collison kardeşler, iş yaşamı sırasında da farklı konularda yeni şeyler öğrenmeye devam ediyor. Daily Mail’in haberine göre ikili, özel hocalar tutarak Türk siyasetinden San Francisco’nun su kaynaklarına, felfeseden uçuş eğitimine kadar dersler alıyor. Her ikisi de bu süreçte lisanslı bir pilot olmayı başarmış.