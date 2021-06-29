COVID-19’u tespit eden yüz maskesi geliştirdiler

Üretimi olması halinde virüsün teşhisinde ve pandemiyle savaşta önemli bir adım olacak maske, MIT ve Harvard tarafından birkaç yıldır geliştiriliyor. Geçmişte, Ebola ve Zika virüslerini tespitte deneysel araçlar oluşturmak için kullanılan teknolojiyi, corona virüsü pandemisinin başlamasıyla beraber, araştırmacılar yararlı bir ürüne dönüştürmek için hızla çalışmalara başladılar.

Çalışmanın ortak yazarı Luis Soenksen, “Virüsle mücadele için küresel çabaya katkıda bulunmak istedik ve SARS-CoV-2’yi (COVID-19) tespit etmek için daha önce geliştirdiğimiz teknolojiyi yüz maskelerine entegre etme fikrini bulduk” dedi.

ÜRETİCİ ARIYORLAR

Araştırmacılar sadece 90 dakika içinde COVID-19’u tespit eden maskenin sonuçlarının son derece doğru olduğunu, hatta COVID-19 için mevcut PCR testleriyle karşılaştırılabilir olduğunu belirtiyor. Maskenin corona virüsünü tespit etmenin yanı sıra, yeni teknolojinin sayısız kullanıma dahil edilebileceğine de dikkat çekiyorlar.

Araştırmacılardan Nina Donghi konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu teknoloji, tehlikeli maddeler veya patojenlerle çalışan bilim insanları için laboratuvar önlüklerine, doktorlar ve hemşireler için önlüklere, tehlikeli patojenlere veya toksinlere maruz kalabilecek ilk müdahale ekiplerinin ve askeri personelin üniformalarına dahil edilebilir.”

MIT ve Harvard araştırmacıları şu anda, COVID-19 maskesini seri üretebilecek ticari üreticiler arıyorlar.

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