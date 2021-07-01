Cristiano Ronaldo, Instagram listelerini alt üst ediyor

Cristiano Ronaldo, sponsorlu bir gönderi için en fazla ücret alan ünlüler arasında yer alarak Instagram’ın yıllık zengin ünlüler listesinin zirvesine yerleşti. Futbolcu, bir ürünü sosyal medyada desteklemek için 1,6 milyon dolar kazanabiliyor.

Euro 2020 sponsoru Coca-Cola’yı, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Coca-Cola şişelerini kaldırarak çıldırtan Portekizli kaptan, Dwayne “the Rock”ın da yer aldığı listenin kralı ilan edildi. Ronaldo, zirveye yerleşirken Johnson ve şarkıcı Ariana Grande’yi geride bıraktı. Futbolcu, genel olarak TV, film ve müzik endüstrilerinden ABD’li ünlülerin hakim olduğu listede ilk kez birinci oldu.

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KAZANCI İKİ KATINA ÇIKARDI

Ronaldo’nun sponsorlu bir gönderi için talep edebileceği miktar, geçen yıla göre oldukça yükseldi. 2019’da 889.000 dolar olan rakam, neredeyse iki katına çıktı.

36 yaşındaki oyuncunun sosyal medya platformunda kazandığı ücretinin, Juventus’ta bir oyuncu olarak aldığı maaştan çok daha fazla olduğu ve Instagram’dan yılda 40 milyon dolardan fazla kazandığı tahmin ediliyor.

Portekizli oyuncunun Facebook ve Twitter gibi büyük platformlar da dahil olmak üzere sosyal medyada toplam takipçi sayısı 550 milyondan fazla.

DWAYNE JOHNSON, ARIANE GRANDE VE MESSI’Yİ GERİDE BIRAKTI

Listenin yedinci sırasında ise gönderi başına yaklaşık 1,2 milyon dolar ücret alan ezeli rakibi Lionel Messi yer alıyor.

Ünlülerin sponsorlu bir gönderi için talep edebilecekleri tahmini miktar, geçen yıl önemli ölçüde arttı. Listede yer alan isimlerden Johnson; Teremana Tequila gibi markaları destekliyor, Gomez XQ America ile bir ortaklığa sahip, Beyoncé Adidas ürünlerini tanıtıyor ve Jenner makyaj markası Moon ve aktif giyim markası Alo Yoga ile anlaşmalar yapıyor.

Reklam Standartları Kurumu tarafından uygulanan Birleşik Krallık reklam koduna göre, sosyal medyadaki ücretli promosyonların, tüketicileri yanıltmamak için açıkça işaretlenmesi amaçlanmıştı. Gönderide #ad veya #advert gibi net bir ifade öneriliyor ve Ronaldo’nun yaptığı reklamlarda da açıkça ücretli ortaklıklar oldukları belirtiliyor.

Instagram’da en çok kazanan ilk 10 isim ise şu şekilde:

1. Cristiano Ronaldo

2. Dwayne Johnson – 1.52 milyon dolar

3. Ariana Grande – 1.51 milyon dolar

4. Kylie Jenner – 1,49 milyon dolar

5. Selena Gomez – 1,46 milyon dolar

6. Kim Kardashian – 1,41 milyon dolar

7. Lionel Messi – 1,16 milyon dolar

8. Beyonce Knowles – 1,14 milyon dolar

9. Justin Bieber – 1.1 milyon dolar

10. Kendall Jenner – 1,05 milyon dolar

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