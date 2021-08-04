Curiosity, Mars’ı keşfetmeye devam ediyor

Mars'ı keşfetmek için görevlendirilen Curiosity'den ilginç bir görüntü geldi. NASA, keşif aracının yakaladığı ve Dünya'daki kemerlere benzer doğal dokunun görüntülerini paylaştı.

SOZCU.COM.TR

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2012 yılında Mars’a gönderilen Curiosity, son günlerini Kızıl Gezegen’deki Sharp Dağı’nın tabanındaki ilginç kayaları görüntülemekle geçirdi. Mars dağının tabanında Curiosity, NASA bilim insanlarının ilgisini çekecek benzersiz bir oluşumla karşılaştı. Gezginin içinde bulunan kayaları ve bileşimlerini inceleyen cihazlar kemeri yakından görüntülemesini sağladı.

Keşif aracı, Dünya’daki kemerlere benzer bir görüntü gönderdi. Kemerin geçen hafta sonlarında çekilen ham görüntüleri Curiosity’nin görüntü portalında sunuldu. Yapı, Mars’ın Gale Krateri’nde bulunuyor.

NASA’da görev alan Jeolog Abigail Fraeman, kaya dokusunu oldukça tuhaf olarak tanımladı.

Bu yıl Mars’ta yeni bir görev için gönderilen Perseverance, cihaz bakımından Curiosity’e kıyasla çok daha yüksek teknolojiye sahip olsa da Gale Krateri’ne oldukça uzakta, bu nedenle de kemeri daha ayrıntılı görme şansımız pek yok. Ancak bundan yıllar sonra NASA, Marslı kayaları Dünya’ya getirmek için bir uzay aracı göndermeyi planlıyor.

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