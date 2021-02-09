Depresyonda mısınız, tükenmişlik sendromu mu algılıyor

Bir araştırmaya göre, terdeki stres hormonu kortizol seviyelerini tespit edebilen küçük, giyilebilir bir sensör, insanlar ‘tükenmeye’ yaklaştığında uyarıda bulunmaya yardımcı olabilir.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü(EPFL) ve start-up Xsensio’daki mühendisler, geliştirdikleri donanımın stres seviyesini objektif olarak ölçmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, cihazın doğrudan kullanıcının cildine yerleştirildiğini ve hem yüksek hassasiyet hem de çok düşük tespit limitleri sunduğunu söyledi. Tükenmişliğin yanı sıra, bu tür giyilebilir cihazlar, obezite gibi stresle ilgili diğer durumların incelenmesine yardımcı olmak için de kullanılabilecek.

Araştırmacılar, sensörün etkinliğini Xsensio’nun tescilli ‘Lab-on-Skin’ platformunda değerlendirdi. Gelinen aşamada gerçek hayattaki hastalar üzerinde çalışmalar için hazırlık yapılıyor.

HASTANE ORTAMINDA DENENECEK

Xsensio CEO’su Esmeralda Megally, “Bu yeni sensörü bir hastane ortamında test etmeyi ve vücudumuzun nasıl çalıştığına dair yeni içgörüler elde etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Araştırmacılar, hem sağlıklı deneklerde hem de Cushing sendromu, Addison hastalığı ve stresle ilişkili obeziteden muzdarip bireylerde kortizol izleme yamalarını denemek için Lozan Üniversite Hastanesi’nden uzmanlarla bir araya geldi.

Yama, 24 saatlik kortizol düzeyini izlemenin yanı sıra, doktorların psikolojik hastalıkları olan hastalarda sorunlu stres düzeylerini değerlendirmelerine de yardımcı olabilir.

Profesör Ionescu, “Şimdilik, yalnızca hastaların algılarına ve genellikle öznel olan zihin durumlarına göre değerlendiriliyorlar” dedi.

“DEPRESYON MU TÜKENMİŞLİK Mİ”

Bu nedenle, güvenilir, giyilebilir bir sisteme sahip olmak, doktorların örneğin bir hastanın depresyondan mı yoksa tükenmişlikten mi muzdarip olduğunu ve tedavilerinin etkili olup olmadığını objektif olarak ölçmelerine yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, gelecekte ter sensörü tasarımının akıllı bileziklere ve benzer spor takip cihazlarına entegre edilebileceğini de ekledi.

Megally, “Bir sonraki aşama, bu heyecan verici buluşu Lab-on-Skin algılama platformumuzun önemli bir parçası haline getirmek ve yeni nesil giyilebilir cihazlara stres izleme getirmek için ürün geliştirmeye odaklanacak” dedi. Çalışmanın tüm bulguları Communications Materials dergisinde yayınlandı.

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