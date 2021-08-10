Diğer gezegenlerde yaşam belirtisi aramak için robot geliştiriyorlar

NASA ve Boston Dynamics, diğer gezegenlerde yaşam belirtisi aramak, Güneş Sistemimizdeki tüm mağaralara bakmak için robot geliştiriyorlar.

SOZCU.COM.TR

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Henüz Dünya dışındaki gezegenlerde yaşam belirtisi aramak için astronot ekibi gönderilemediği için otonom robotlar kullanmaya karar veren NASA, Boston Dynamics ile güçlerini birleştiriyor. NASA’nın BRAILLE adlı yeni projesi, diğer gezegenlerdeki mağaraları keşfedecek teknolojiyi geliştirmek amacıyla, Dünya’da var olan Mars benzeri mağaraları keşfetmeye çalışıyor.

Robotlar karmaşık mağaraları keşfederken, mağaranın dışında bulunan bir araştırma ekibi de Mars’a düzenlenecek gerçek bir görev sırasında yapılması gereken eylemleri aynı anda gerçekleştirecek.

Proje Lideri Ali Agha, CBS News’e projenin gelecekteki görevleri temelden değiştirebileceğini söyledi:

“Özellikle, insanlar bu hedeflere inmeden önce hedef hakkında daha fazla bilgi sağlamak için öncü görevlere robotlar gönderilebilir. Ayrıca robotlar, belirli arazilerin keşfinde astronotların görevlerini daha güvenli ve daha verimli hale getirebilecek birçok göreve yardımcı olmak için eşlik edebilirler.”

Yapay zekâ robot beyni NeBula için en uygun robotun Spot olduğunu belirten Agha; “Spot, sahip olduğumuz en yetenekli robotlardan biri ve robot beyninden gelen üst düzey kararlara ve komutlara nasıl başarılı bir şekilde tepki verdiğini, engebeli ve zorlu arazilerde istikrarı nasıl koruyabildiğini görmek şaşırtıcı” dedi.

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