Donanma gemilerinden gelen UFO görüntüleri

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve sosyal medyada gündemden düşmeyen piramit şeklindeki gizemli nesnelere ait görüntülerin uzun zamandır araştırma konusu olduğu ortaya çıktı.

The Sun’ın haberine göre yakalanan görüntüler belgesel yapımcısı Jeremy Corbell ve KLAS TV haber direktörü George Knapp'e sızdırıldı.

USS Russell tarafından kaydedilen kısa görüntülerde, savaş gemisinin üzerinde üç soluk küre ve üçgen bir nesne görülüyor.

BİR DÖNÜM NOKTASI

Corbell Sun’a, George Knapp ve kendisine iletilen görüntüleri doğruladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Umarım bu malzemeler modern tarihin eşsiz bir anını temsil eder; UFO fenomeninin gizemini araştırma ve keşfetmeye yönelik akılcı ve şeffaf yaklaşıma doğru olası bir dönüm noktası olur.”

Pentagon sözcüsü Susan Gough ise Sun’a şunları söyledi: “Referans alınan fotoğraf ve videoların donanma personeli tarafından çekildiğini söyleyebilirim. UAPTF (Unidentified Aerial Phenomena Task Force – Tanımlanmamış Hava Olayları Görev Gücü), bu olayları devam eden incelemelerine dahil etmiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi, operasyonun güvenliğini sağlamak ve potansiyel düşmanlara faydalı olabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmak için Savunma Bakanlığı, eğitim menzillerimize veya belirlenen hava sahasına rapor edilen saldırıların gözlemlerinin veya incelemelerinin ayrıntılarını kamuya açık bir şekilde tartışmaz” dedi.

UZUN ZAMANDIR ARAŞTIRILIYOR

2019’da kaydedilen ve geçtiğimiz hafta basına yansıyan görüntülerin ortaya çıkmasıyla beraber olayların aslında, 1 Mayıs 2020’de, Donanma İstihbarat Dairesi tarafından yürütülen gizli bir brifing sırasında tartışıldığı da anlaşıldı.

Geçtiğimiz ay, USS Kidd, USS Rafael Peralta ve USS John Finn savaş gemilerinin günlüklerinden Kaliforniya kıyılarında uçan nesnelerin olduğuna dair detaylar yayınlanmış, olayın; Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, FBI ve diğer kurumlar tarafından soruşturulsa da bir sonuca ulaşmadığı belirtilmişti.

Tüm bu görüntülerin sosyal medyaya da sızmasıyla beraber Pentagon’un UFO soruşturması da ortaya çıkmış oldu.