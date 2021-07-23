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Doodle Şampiyon Adası Oyunları Google tarafından başlatıldı

Google, yedi mini spor oyunu, zorlu rakipler, düzinelerce yan görev içeren Doodle Şampiyon Adası Oyunları'nı paylaştı. Olimpiyat etkinliği için paylaşılan Doodle'da Lucky the Calico Ninja Cat olarak oynarken "Efsanevi Şampiyon" olmak amaçlanıyor.

Güncellenme: 09:17, 23/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Doodle Şampiyon Adası Oyunları Google tarafından başlatıldı

Önemli ve özel günleri ana sayfasında doodle olarak kullanıcıların karşısına getiren Google, Olimpiyatlar için de özel Doodle paylaştı. Sporlar içeren görevlerden oluşan 16 bit oyunda birçok görev bulunuyor.

DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNLARI NEDİR?

Birbirinden farklı spor dallarında yarışılan oyunda yedi kutsal parşömenin hepsini toplamak amaçlanıyor.

Lucky the Calico Ninja Cat karakteri ile parşömen görevlerinin yanı sıra çok sayıda yan görevde oyun içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

Oyunda gerçek zamanlı küresel lider tablosuna katkıda bulunmak için Mavi, Kırmızı, Sarı veya Yeşil takımlarından birine katılmak gerekiyor.

Doodle Şampiyon Adası’nda tamamlanması gereken oyunlar;

– Masa Tenisi

– Kaykay

– Okçuluk

-Rugby

– Sanatsal Yüzme

-Tırmanma

– Maraton

Google Olimpiyat Olimpiyatlar yüzme