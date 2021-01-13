Sesi güçlendiren maske üretti

CES’te ortaya çıkan prototipin, boğuk konuşmayı önlemek için kullanıcıların sesini güçlendirdiğini iddia ediyor. Ayrıca bu maske tasarımı aktif ventilasyon da içeriyor. Soğuk ve dışarıdan gelen havayı çekerken, sıcak ve kirli hava dışarı veriliyor.

Şirket, maskenin bir N95 cerrahi maske olarak sınıflandırıldığını da açıkladı.

Şeffaf bir tasarımda olan maske, takan kişinin mimiklerini görmenizi ve dudaklarınızı okumanızı da sağlıyor. Ancak sadece şeffaf bir maska üretmek buradaki yeniliği göstermiyor. Şirket, maskenin “düşük ışık moduna” da sahip olduğunu söylüyor.

Maska içinde yer alan aydınlatıcılar sayesinde ağzınız görünür hale geliyor. Razer, bunun “aydınlatma koşulları ne olursa olsun kendinizi net bir şekilde ifade etmenizi” sağladığını iddia ediyor.

GİYERKEN VE ÇIKARIRKEN…

Razer, yüzün etrafına takılan bir silikonun rahat olduğunu ve maskenin kendisinin ağzınıza dokunmasını veya dayanmasını engellediğini söylüyor. Ayrıca, daha kalın kulak halkalarının kulaklarınıza daha az baskı uyguladığını söylüyor.

Maskenin patentli “ses dalgası” özelliği, maskenin teknolojik olarak en gelişmiş yönü olarak öne çıkıyor. Şirket, yerleşik mikrofon ve amplifikatörün sesinizi daha net hale getireceğini söylüyor. Boğuk konuşma, geleneksel burun ve ağız kaplamalarında özel bir sorun olabilir.

Hali hazırda konsept olarak hayatına devam eden bu maske, henüz bir ticari hayata sahip değil. Ne zaman satışa sunulacağı hakkında ise The Verge’de yayınlanan bir içerikte, şirketin bu maskenin testlerinin devam ettiğini belirttiği, açıklandı.