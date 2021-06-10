Dünya’ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi

Dünya’ya benzer özellikler taşıyan ve adı da TOI-1231b olan gezegen, Güneşimizden çok daha soğuk bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. NLTT 24399 yıldızı kırmızı bir cüce yıldız ve TOI-1231b, bu yıldıza Dünya’nın Güneş’e olduğundan çok daha yakın bir konumda.

Keşfedilen yeni gezegenin sağlam bir atmosfere sahip olduğu düşünülüyor. Gezegen “Alt Neptün” olarak tanımlanıyor, yani Neptün’den daha küçük ama Dünya’dan daha büyük. Kayalık bir dünya olduğuna inanılmadığı için bir Süper Dünya olarak kabul edilmiyor, ancak atmosferinin yine de bilim insanları için çok yararlı bilgiler vereceğine inanılıyor.

GELECEK ARAŞTIRMALAR İÇİN EŞSİZ BİR KAYNAK

Araştırmacılardan Diana Dragomir yaptığı açıklamada “TOI 1231b’nin düşük yoğunluğu, kayalık bir gezegen olmaktan ziyade önemli bir atmosferle çevrili olduğunu gösteriyor. Ancak bu atmosferin bileşimi ve kapsamı bilinmiyor. TOI1231b, büyük bir hidrojen veya hidrojen-helyum atmosferine veya daha yoğun bir su buharı atmosferine sahip olabilir. Bunların her biri farklı bir kökene işaret edecek ve gökbilimcilerin, örneğin Güneşimizin etrafındaki gezegenlerle karşılaştırıldığında M cücelerinin etrafında gezegenlerin farklı şekilde oluşup oluşmadığını ve nasıl oluştuğunu anlamalarına olanak tanıyacaktır” dedi.

NASIL BULUNDU?

TOI-1231b, kısmen yıldızının boyutu sayesinde bulundu. Küçük, soğuk bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen bir Neptün-altı gezegeni, bizim açımızdan yıldızının önünden geçerken büyük bir gölge oluşturuyor. Bu da NASA’nın tespit etmesine olanak tanıyor.

Dünya benzeri gezegenler aramak için gezegenlerin ve atmosferlerinin farklı yıldız türleri etrafında nasıl oluştuğunu anlamak hayati önem taşıyor.

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