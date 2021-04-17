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Edward Snowden ilk NFT’sini 5 milyon dolara satışa sundu

Amerika’nın sansasyonel ismi Edward Snowden da NFT dünyasına girdi. Özgür Kal ismini verdiği portresi açık artırmayla 5,4 milyon dolara satışa sundu, Snowden gelirini başkanı olduğu Basın Özgürlüğü Vakfı’na bağışlayacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:49, 17/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Edward Snowden ilk NFT’sini 5 milyon dolara satışa sundu

Edward Snowden, ilk NFT'sini satışa sundu. Arka planda ABD yasalarını ihlal ettiğine dair mahkeme kararının yer aldığı Snowden'ın bir portresi 5 milyon dolara satışa sunuldu.

Özgür Kal ismini verdiği NFT'den elde edilen gelir ise, başkanı olduğu Basın Özgürlüğü Vakfı’na fayda sağlama amaçlı kullanılacak. John Cusack, Daniel Ellsberg, Glenn Greenwald gibi isimlerin yönetim kurulunda yer aldığı Basın Özgürlüğü Vakfı; ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü savunan ve hiçbir kâr amacı gütmeyen bir vakıf…

Şu anda Moskova’da yaşayan Snowden, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın çok gizli bilgilerini kopyalamış ve 2013’te Greenwald ile belgesel film yapımcısı Laura Poitras’a vermişti. Snowden’ın bilgilerine dayanan The Guardian ve The Washington Post’ta yayınlanan makaleler Pulitzer Ödülü’nü kazanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:09:40,