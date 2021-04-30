Efes antik kenti bilgisayar oyunu oldu

Türk mobil, bilgisayar ve konsol oyun geliştirici The Pack Studios'tan yapılan açıklamada geliştirilen oyun ile 16-22 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan global bir oyun fuarında yer alacakları belirtildi. Oyuncuların 2 bin 100 yıl önce bir Roma vatandaşının hayatını deneyimleme şansı bulacaklarını belirtti.

HAYATTA KALMAYA ÇALIŞACAKLAR

Batı Ege Kıyıları'nda yer alan Antik Efes Şehri'nin ev sahipliği yaptığı keşif ve hayatta kalma oyunu olan Ephesus'da oyuncular, bu antik kentin efsaneleri ve tarihinden ilham alınan hikayeyi deneyimlerken kendi köylerini kurup, hayatta kalmaya çalışacaklar. Bir taraftan da çeşitli ticaret yollarıyla ekipmanlarını ve kendilerini geliştirecek ve yeni iş kolları kurmak için para kazanacaklar.