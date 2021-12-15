Elon Musk, bu defa cinsel taciz iddialarıyla gündemde: Hem Tesla’ya hem SpcaeX’e dava açıldı

Elon Musk'ın bu defa başı iki şirketiyle de dertte. Son günlerde hem Tesla hem de SpaceX cinsel taciz iddialarıyla gündeme geliyor. SpaceX'te staj yapan üç kadın, diğer stajyerlerin yanı sıra daha üst düzey pozisyonlardaki erkekler tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını bildirdi. SpaceX skandalı bir tarafta patlarken, Tesla'ya da altı kadın çalışan iş yerinde cinsel taciz nedeniyle dava açtı.

Sozcu.com.tr

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New York Times’ın haberine göre; SpaceX, cinsel tacizi görmezden geldi. Elon Musk tarafından kurulan şirketteki bazı kadınlar, şirketin insan kaynakları ofisinin erkek çalışanları disipline etmedeki başarısızlığını anlattı.

SpaceX’te staj yapan üç kadın, diğer stajyerlerin yanı sıra daha üst düzey pozisyonlardaki erkeklerin cinsel tacizine uğradıklarını ve bunların bazılarının cezasız kaldığını söyledi. İddialar üç kişiyle sınırlı kalmadı. SpaceX’te tam zamanlı mühendis olan eski bir stajyer Ashley Kosak da salı günü internette yayınladığı bir makalede, 2017 yılında bir erkek stajyerin onu ellediğini, 2018’de de başka bir erkek meslektaşının tacizine uğradığını yazdı.

İNSAN KAYNAKLARINA BİLDİRDİ AMA SONUÇ ALAMADI

Kosak, 2017’de yaşadığı olayı yöneticisine, 2018’de yaşadıklarını ise olaydan hemen sonraki gün SpaceX’in insan kaynakları departmanına bildirdi. Ancak bu şikayetlere hiçbir zaman yanıt alamadığını söyledi. Makalede, “Şirketteki zayıf pozisyonum göz önüne alındığında kendimi güçsüz hissettim” diye yazdı. Kosak, olayları insan kaynaklarına bildirirken anonim olması gereken dahili ihbar hattını kullandığını, ancak şikayeti ilettikten sonra, insan kaynakları personeli tarafından kendisiyle iletişime geçildiğini söyledi. Kosak, geçen ay izin aldı ve ay içinde de şirketten istifa etti.

New York Times’ın haberine göre; Kosak’ın yaşadıkları, şirketteki diğer eski stajyerlerin yaşadıklarıyla benzerlikler gösteriyor. Şirkette staj yapan ve daha sonra beş yıl orada çalışan başka bir kadın, kendisi yaşamamasına rağmen başka taciz örneklerine tanık olduğunu söylüyor.

KENDİSİ İSTİFA ETTİ, TACİZ EDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Kosak, şirketin insan kaynakları şefi Shotwell ve Brian Bjelde ile 2018’de yaşadığı taciz ve diğer cinsel ayrımcılık şikayetleri hakkında görüştüğünü söyledi. Ancak hiçbir ilerleme kaydedemedi: “Onlarla konuştuğum bir toplantıydı, benimle konuştular, ardından hepimiz ayrıldık ve hepsi bu.”

Kosak 22 Kasım’da istifa ettiğinde, 2018’de kendisine dokunan adamın hâlâ SpaceX’te çalıştığını söyledi.

Julia CrowleyFarenga, Purdue Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde öğrenciyken 2015’ten 2017’ye kadar SpaceX’te staj yaptı. Farenga, yöneticisi tarafından diğer erkek meslektaşlarına oranla daha fazla toplantıya kalmaya zorlanırken, özel hayatı ile ilgili de sorulara maruz kaldı. Başka bir yönetici, farklı bir departmana geçmesine izin verdi. Ancak 2018’deki iş başvurusunda, ikinci yöneticinin yüksek performans puanlarına rağmen kendisini rahatsız eden yöneticinin, teklif almasını engellediğini öğrendiğini söylüyor.

SPACEX’TEN AÇIKLAMA: “BİLMEDİĞİMİZ ŞEYİ DÜZELTEMEYİZ”

Başka bir stajyer de tıpkı Kosak gibi, SpaceX tarafından stajyerler ve çalışanlar için genellikle kadın ve erkekleri bir araya getiren konutlarda yaşarken tacize uğradığını söyledi.

SpaceX, yorum taleplerine yanıt vermedi. Ancak cumartesi günü çalışanlara gönderilen bir e-postada, operasyon direktörü Gwynne Shotwell, SpaceX’in insan kaynakları departmanının iç ve bağımsız denetimlerini yapacağını söyledi:

“Tacizin zamanında bildirilmesi, SpaceX’i çalışmak için harika bir yer olarak korumamızın anahtarı.”

Bir kopyası The Times tarafından elde edilen e-postada Shotwell, “bilmediğimiz şeyi düzeltemeyiz. SpaceX, tüm taciz veya ayrımcılık iddialarını titizlikle araştıracak ve politikamızın ihlal edildiğini tespit ettiğimizde hızlı ve uygun önlemler alacağız” dedi.

SOSYAL MEDYADA KADIN ÇALIŞANLARI ÖNE ÇIKARIYOR AMA ŞİRKETTE KORUYAMIYOR

SpaceX, NASA’nın astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyarak uzay uçuşlarında öne çıkan bir şirket haline geldi. Elon Musk tarafından kurulan şirket, NASA ile sözleşmeler yapmaya da devam ediyor. Ayrıca Musk’ın tweet’leri, senatörler ve hükümet yetkilileriyle olan çekişmeleri büyük ilgi çekerken, SpaceX de şirketteki kadın mühendislerin çalışmalarını canlı yayın video akışlarında ve diğer medya haberlerinde belirgin bir şekilde öne çıkarıyor.

Ancak, Data U.S.A. tarafından derlenen verilere göre, genel olarak havacılık endüstrisinde, erkek çalışan sayısı sekize bir gibi bir oranla hayli yüksek. Kosak’ın belirttiği gibi, stajyer olarak çalışan ve tam zamanlı iş arayan kadınlar, özellikle cinsel taciz karşıtı eğitimleri yetersiz olduğunda, taciz ve diğer ayrımcılık biçimlerine karşı savunmasız olabiliyorlar.

CİNSEL TACİZ NEDENİYLE ALTI ÇALIŞAN TESLA’YA DAVA AÇTI

Musk’ın yaşadığı tek sorun SpaceX ile sınırlı değil. Tesla da iş yerinde cinsel taciz davalarıyla gündemde. Altı kadın Tesla’ya iş yerinde cinsel taciz nedeniyle dava açtı.

Jessica Barraza’nın geçen ay açtığı davanın ardından, mevcut ve eski altı kadın çalışan daha Tesla’yı Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında yaygın bir cinsel taciz kültürünü teşvik etmekle suçladı. Salı günü Alameda İlçesindeki Yüksek Mahkeme’ye sunulan ayrı şikayetlerde kadınlar, işteyken sürekli olarak fiziksel temas ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi.

Tesla’ya dava açan kadınlardan biri olan Jessica Brooks, otomobil üreticisindeki ilk oryantasyon gününde taciz edildiğini belirtiyor. Bir süpervizörün erkek astlarına “yeni kızı kontrol etmelerini” söylediğini iddia ediyor. Brooks, tacizin sürekli olduğunu ve iş arkadaşlarının ona ıslık çalmalarını engellemek için bulunduğu yerin etrafına kutular yığdığını söylüyor. Brooks ayrıca durumu Tesla’nın İK departmanına şikayet ettiğini de iddia ediyor. İddiaya göre şirket, durumu doğrudan ele almak yerine Brooks’u fabrikanın farklı bir bölümüne yönlendirerek sorunu çözdü.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN BARİYERLER YAPMIŞ

Brooks, Washington Post’a, yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor: “İstenmeyen ilgiden ve bana aval aval bakan erkeklerden o kadar bıktım ki biraz rahatlayabilmek için etrafımda bariyerler oluşturmaya başladım. Bu, işimi yapabilmem için gerekli hissettiğim bir şeydi.”

Jessica Barraza da geçen ay Tesla’ya dava açtığında, şirketin Fremont fabrikasında kabus gibi çalışma koşullarına maruz kaldığını söyledi. Tesla’ya dava açan yedi kadının çoğu, yaşadıkları tacizi CEO Elon Musk’ın davranışlarına bağladı.

Tesla ile ilgili iddialar SpaceX’teki taciz iddialarının hemen ardından geldi. Bir federal mahkeme kısa süre önce Tesla’ya, şirketin Fremont fabrikasında günlük ırkçı tacize maruz kaldığını söyleyen bir Siyah işçiye 137 milyon dolar ödemesine karar verdiğinde, şirket şunları söyledi: “Çalışanların endişelerini ele alma şeklimizde büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Bazen yanlış anlarız ve bu olduğunda sorumlu tutulmamız gerekir.”

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