Elon Musk isyan etti: “Herhangi bir şeyin CEO’su olmak istemiyorum”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan teknoloji insanı Elon Musk, kendisi hakkında çıkan iddialara da Twitter üzerinden yanıt veriyor. Musk, son olarak Apple CEO'luğunun teklif edilmesiyle ilgili iddialara bir açıklık getirdi: "Herhangi bir şeyin CEO'su olmak istemiyorum."

SOZCU.COM.TR

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Bir basın danışmanı kullanmak yerine Twitter’dan açıklamalar yaparak hem Tesla ilgili haberleri paylaşan hem de hakkında çıkan iddialara açıklık getiren Elon Musk, bu defa isyan etti.

Musk’ın, Apple’dan Tim Cook ile görüştüğü, Tim Cook’un kendisine Apple CEO’luğunu teklif ettiği gibi haberlerin ardı arkası kesilmezken BBC’nin teknoloji editörlerinden James Clayton, konuyu Twitter’da gündeme getirdi.

Bu hikâyenin ne kadarının doğru olduğunu soran Clayton’a Musk’ın cevabı ise şöyle oldu:

“Cook & ben şimdiye kadar hiç konuşmadık. Apple’ın Tesla’yı satın alması hakkında konuşmak için Cook ile görüşmek istediğim bir nokta vardı. Herhangi bir satın alma koşulu teklif edilmedi. Görüşmeyi reddetti. Tesla, o zamanlar bugünkü değerinin yaklaşık yüzde 6’sı kadardı.”

Bunun üzerine Tesla ve Musk hayranı olan bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk’ın fotoğrafını Apple logosu ile birleştirerek Musk’ın Apple’ın CEO’su olması gerektiğini paylaştı. Milyarder iş insanından bu tweet’e de yanıt gecikmedi:

“Herhangi bir şeyin CEO’su olmak istemiyorum.”

Elon Musk geçtiğimiz ay mahkemede ifade verirken de buna benzer bir şey söylemişti. Tesla’nın CEO’su olmaktan bahsederken, “Bundan nefret ediyorum. Zamanımı tasarım ve mühendislik üzerine harcamayı tercih ederim. Ancak bunu yapmak zorundayım ya da açıkçası Tesla ölecek” demişti.

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