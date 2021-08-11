Elon Musk, NASA’ya daha ucuz uzay giysileri yapmayı teklif ediyor

NASA en yeni uzay giysileri için bütçe ve teknik sorunlar yaşarken Elon Musk'tan uzay ajansına yardım teklifi geliyor.

SOZCU.COM.TR

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CNBC’den Michael Sheetz, hazırladığı haberi Twitter’da paylaşınca uzay meraklısı milyoner harekete geçti. Sheetz’in hazırladığı habere göre; NASA’nın genel müfettişi, 2024’te gerçekleşmesi planlanan Ay’a iniş için gereken uzay giysilerinin zamanında hazır olmayacağını söylüyor.

Sheetz’in paylaşımı üzerine Elon Musk’tan da yanıt gecikmiyor: “Gerekirse SpaceX yapabilir.”

Pek çok şirket gibi SpaceX de son yıllarda uzay yarışına girerek ucuz uçuşlar vaat ediyor. SpaceX’in halihazırda NASA ile anlaşmaları var ve hatta son olarak bir İnsan İniş Sistemi (HLS) programı için NASA ile işbirliği yapmaya hazırlanan şirket, Jeff Bezos’un sert eleştirilerine ve itirazlarına maruz kalmıştı.

Ancak SpaceX, ajansın bu yılın başlarında Jüpiter’in uydularından birine bir sonda fırlatması için Falcon Heavy roketini kullanmasına izin vererek NASA’ya yüz milyonlarca dolar tasarruf ettirdi.

Planetary Society’de uzay politikası analisti olan Casey Dreier NASA ve SpaceX ortak çalışmalarını ise tasarruflu bulduğunu belirtiyor: “Bu fiyat ile, bu fırlatma kabiliyetine sahip olmak; özellikle NASA’nın insanlı uzay uçuşu için çok fazla tasarruf sağlıyor.”

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