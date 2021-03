Elon Musk şimdi de NFT’ye el attı… Paylaştığı video sosyal medyayı karıştırdı

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu milyarder girişimci Elon Musk, kripto paralardan sonra şimdi de başka bir dijital alana el attı.

Musk, kripto sanat olarak da adlandırılan NFT (Non-fungible token) dünyasına girdi. Twitter’dan bir şarkı ve video paylaşan Musk, “NFT’ler hakkındaki bu şarkıyı, bir NFT olarak satıyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD’li ünlü sanatçı Beeple’ın jpg formatındaki dijital dosyası, 69.3 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı. Bu rekorun ardından gelen Musk’ın videosu heyecan yarattı.

UZAY TEMASI VE GÖNDERMELER



Söz konusu videoda, elektronik dans müziği eşliğinde bir NFT kupası görülüyor. Uzay teması içinde bulunan kupanın üzerinde pek çok gönderme bulunuyor. Kupanın üst bölümü Ay olarak tasarlanırken, bu kripto paraların çok yükseleceği, ‘Ay’a gideceği savından besleniyor.

I'm selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021