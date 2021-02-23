Elon Musk Starlink internetinin hızını anlattı

SpaceX’in Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, şirketin Starlink uydularını alçak Dünya yörüngesine yerleştirmek için düzenli roket fırlatmalarına devam ediyor.

Musk, önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlanması planlanan 10 milyar dolarlık projenin nasıl ilerlediğini açıkladı. Şu anda firmanın 1.000’den fazla küçük uydusu çalışıyor.

SpaceX geçtiğimiz günlerde mevcut beta hizmetinin ABD, Kanada ve İngiltere’nin bazı bölgelerinde insanlara saniyede yaklaşık 100 megabit (Mbps) internet hızı sunduğunu açıkladı. Musk, 22 Şubat Pazartesi günü yayınlanan bir tweette, internet hızının bu yılın sonunda 300 megabit saniyeye çıkması gerektiğini söyledi.

Bu, bazı insanların halihazırda zevk aldığı türden süper hızlı bir hız olmayabilir, ancak Musk’ın da belirttiği gibi Starlink’in düşük ile orta nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde yaşayan birçok insanın karşılaştığı internet hızı için açık ve net bir gelişme olacak.

SpaceX patronu ayrıca, bu yılın sonunda roket şirketinin dünyanın çoğuna “bir seviyeye kadar” internet hizmeti sağlayacak, Starlink uydusunu konuşlandıracağına ve 2022’de bir noktada tüm gezegenin kapsanacağına inanıyor.

YILDA 50 MİLYAR DOLAR

SpaceX, 2020 yazında seçkin kullanıcılar için ayda 99 dolarlık hizmetin beta testine başladı. Bu ayın başlarında, web sitesi aracılığıyla çevrimiçi başvuruları kabul ederek daha fazla kişiye hizmete açtı.

Girişim, SpaceX için de büyük bir para kazanma potansiyeline sahip… Musk, 2019’da Starlink’in küresel telekomünikasyon pazarının sadece yüzde birkaçını bile güvence altına alabilirse sonunda yıllık 50 milyar dolara varan gelir elde edebileceğini öne sürdü.

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