Elon Musk, Starlink’in kapsama alanını genişletmek için Man Adası’nda

Telegraph'ın haberine göre; Starlink'in İngiltere'deki kapsama alanını genişletmek için Man Adası'nda kuracağı uydu istasyonu inşaatına lisans aldı.

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SpaceX’in bir parçası olan Starlink, kuzey Britanya’daki fiber geniş bant ve 5G internet ile ulaşılamayan kırsal alanlarda geniş bant kapsama alanını iyileştirmek için Man Adası’nın iletişim düzenleyicisine başvuruda bulundu. Starlink, adanın daha az kalabalık hava dalgalarından yararlanabileceğini ve böylece sinyallerinin bu kırsal bölgelere ulaşabileceğini söyledi.

Starlink, bu yılın başlarında Birleşik Krallık’ta bir test hizmeti başlatmıştı ve bu ayın sonunda küresel kapsama sağlayabilmeyi beklediğini söyledi. Hizmet, fiber geniş bant ve 5G’nin ulaşamadığı boşlukları doldurmak için tasarlandı.

Adanın düzenleyicisi, şirketin birden fazla spektrum bandına ilgi duyduğunu ifade eden tek şirket olduğunu söyledi. Düzenleyici geçen hafta, yeni uydu geniş bant lisans başvuruları için çıtayı yükseltmeyi planladığını ve sağlayıcıların rakip sistemlere müdahale etmeyeceklerini göstermelerini, bu süreçte yeni uygulamaları askıya alacağını söyledi.

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