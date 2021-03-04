Elon Musk’ın Mars aracı SpaceX infilak etti

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in uzay aracı Starship'in (Yıldız Gemisi) prototipi SN10, Texas'ta yüksek irtifa test uçuşu için fırlatıldı. Uzay aracı iniş gerçekleştirdikten 8 dakika sonra infilak etti. Patlamaya rağmen Prototipin uçuş sırasında manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği ve başarılı bir iniş yapmayı başardığı belirtildi.



Başarısızlık, SpaceX’in başarılı olduğunu ilan ettikten sonra meydana geldi. Uzmanlar metan sızıntısından dolayı patlamanın gerçekleştiğini belirtiyor.

SpaceX baş entegrasyon mühendisi John Insprucker, canlı yayınında, ‘Üçüncü kez bir cazibe… Starship 10’un tamamlanan güzel bir test uçuşunun ardından iniş pistinde başarılı bir yumuşak geri dönüş yaşadık” dedi.

Patlamanın nedeni firma tarafından resmi olarak henüz açıklanmadı, ancak Musk bu tür olaylardan ‘RUD’ veya Hızlı Plansız Sökme olarak bahsetti. Bazı kaynaklar ise üsse bağlı iniş ayaklarının açılmadığını, bunun da roketin devrilmesine neden olduğunu ve metan gazının geçtiği, ezilmiş boruların patlamaya zemin hazırladığını tahmin ediyor.

ÖNCELİLER BAŞARISIZ OLMUŞTU

SpaceX Mars ve Ay’a yolcu taşımak için geliştirilen Starship prototipleri SN8 ve SN9 daha önce test uçuşu gerçekleştirmiş ve başarısız olmuştu.

İlginizi Çekebilir SpaceX'in yeni yatırımlar için bütçesi hazır