Elon Musk’tan 100 milyon dolar ödül

Küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri olan fosil yakıt kullanımını azaltmak için güçlü bir adım da Elon Musk’tan geldi. 201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, sosyal medya üzerinden çok cazip bir duyuru yaptı. Musk, bir yarışma düzenleyeceğini ve en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Jeff Bezos gibi rakipleriyle hayırseverlik yardımları kıyaslandığında bugüne kadar oldukça geride kalmıştı. Musk, bu durumun da etkisiyle, karbon yakalama teknolojisi yarışmasını kazanana yüklü bir bağış yapacak. .

Musk'ın karbon yakalama yarışmasıyla ilgili ayrıntılar açıklanmadı, ancak “önümüzdeki hafta” açıklama yapılması bekleniyor.

X-PRIZE’DAN BEŞ KAT FAZLA

Benzer bir yarışma daha önce de gerçekleşmişti. 2018’de, X-Prize benzer bir yarışma düzenlemiş ve beş finalist takıma 20 milyon dolarlık büyük ödülden pay vermişti. Ancak Elon Musk’ın 100 milyon dolarlık ödülle, sadece X-Prize’dan beş kat daha fazla fon sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda şimdiye kadarki en büyük hayırsever yatırımını da yapmış olacak.

Elbette bu adım, atmosferik karbondioksiti sıfırlama ve tüketici ürünlerine dönüştürme hedefinden çok uzak. EFPL kısa süre önce yarı ürünler için araçların emisyonlarının yüzde 90’ını sıvı karondioksite dönüştüren bir sistem geliştirdi. Oxford’daki araştırmacılar onu jet yakıtına dönüştürmenin bir yolunu bulurken diğerleri sera gazını elmasa dönüştürdü.

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