Elon Musk’tan itiraf: Yanlış hesap yapınca fiyatlar arttı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, dün Tesla’nın ilk çeyrekteki performansını hissedarlarına ve kamuoyuna duyurdu. Musk, Tesla’nın Solar Roof (Güneş Paneli) fiyatlarını neden yüzde 70’lere varan şekilde arttırdığına yönelik bir soruya da samimi bir itirafla yanıt verdi.

Musk, “Bazı güneş paneli tavanlarının montajında çok büyük bir hata yaptık. Tavanların karmaşıklığı çok ciddi boyutta. Bazı tavanları monte etmek diğerlerini etmekten iki ya da üç kat daha kolay oluyor” dedi.

Musk, “Eğer tavanda bombe varsa ya da tavanda bunu destekleyecek kapasite yoksa maliyet iki ve hatta bazen ilk söylediğimizin üç katına çıkabilir” dedi. Musk bu durumdan memnun olmayan müşterilerin paralarını geri alabileceğini söylerken, buna karşılık güneş paneline olan talebin çok iyi olduğunu söyledi. Musk, kaç kişinin bu ürünü satın aldığını dile getirmedi.

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