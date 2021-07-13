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Elon Musk’tan şaşırtan itiraf: “Patron olmaktan nefret ediyorum”

Elon Musk, Tesla'nın patronu olmaktan hoşlanmadığını açıkladı. ABD'de bir mahkemede verdiği demeçte, "Bundan nefret ediyorum; zamanımı tasarım ve mühendislik üzerine harcamayı tercih ederim" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:57, 13/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Elon Musk’tan şaşırtan itiraf: “Patron olmaktan nefret ediyorum”

Tesla’nın milyarder kurucusu bir süredir SolarCity satın alımıyla ilgili şirket hissedarlarıyla karşı karşıya geliyor. Hissedarlar, otomobil üreticisinin parasını SolarCity’yi satın almak için boşa harcandığını iddia ediyor.

Anlaşma sırasında Musk, hem Tesla’da hem de kuzenleri tarafından kurulan güneş paneli şirketinde yüzde 22 hisseye sahipti. Musk davada kendini ifade ederken şu sözlere yer verdi: “Hisse senedine karşılık bir işlem olduğu ve her ikisinin de neredeyse aynı yüzdesine sahip olduğum için hiçbir maddi kazanç elde etmedim” dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri üzerinde baskı uyguladığını da reddederek anlaşmanın yeşil güç kaynaklarına sahip uygun fiyatlı araçlar yaratmaya yönelik bir “ana planın” parçası olduğunu söyledi. Forbes’un haberine göre; Musk aleyhine dava açan hissedarlar, Tesla’ya 2,6 milyar doların tamamını geri ödemesini istedi.

Duruşmanın yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor. Hissedarların avukatı Randall Baron, girişimciyi Delaware Chancery Court’ta görülen davanın “bir eziyet olacağı” konusunda uyardı. Baron tarafından hazırlanan kalın klasörü işaret eden Musk, “Klasörden anlayabiliyorum” diye yanıtladı.

Musk’ın yaşadığı sorunlar Tesla’nın değerini zedeleyecek gibi görünüyor olsa da Tesla hisseleri pazartesi günü yükselmeye devam etti.

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Yayınlanma Tarihi:09:28,