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Emniyet örnek paylaşıp uyardı: Bu tür WhatsApp mesajlarına dikkat edin

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı uyardı. Dolandırıcılardan gelebilecek örnek mesajı paylaşan Siberay, “Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:15, 04/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
Emniyet örnek paylaşıp uyardı: Bu tür WhatsApp mesajlarına dikkat edin

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), “Kilit Kırılıyor…”, “Cihaza Erişim Sağlanıyor…”, “Log Kaydı Alınıyor…” gibi mesajlar atan WhatsApp dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

“ÖNCE ŞİKAYET EDİLMELİ, SONRA DA ENGELLENMELİ”

Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay, şu ifadeleri kullandı:

* WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır.

* Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir.

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Yayınlanma Tarihi:20:14,