En çok tercih edilen mobil haber uygulaması SÖZCÜ

Birçok gazete, televizyon ve portalın haber uygulamasını açık ara geride bırakan SÖZCÜ, akıllı telefon uygulamalarında en çok tercih edilen medya kuruluşu oldu.

Türkiye'de uzun süredir IAB Türkiye bünyesinde internet ölçümleme araştırması yapan Gemius araştırma şirketine ait Gemius Audience verilerine göre, SÖZCÜ mobil uygulaması, 2021’nin Mayıs ayında 3,1 milyon gerçek kişi tarafından kullanıldı.

2020 ayında olduğu gibi bu alanda da açık ara önde olan SÖZCÜ, Türkiye'nin en çok tercih edilen mobil haber uygulaması olmaya devam etti ve liderliğini korudu.

Haber Uygulaması / Mayıs 2021 Gerçek Kullanıcı

SÖZCÜ 3.142.880

Gazete Haber Sitesi 1.532.960

İnternet Haber Sitesi 426.400

TV Haber Sitesi 334.880

TV Haber Sitesi 329.680

Gerçek kullanıcı dışında, yine Gemius Audience verilerine göre, SÖZCÜ yine açık ara en sık ziyaret edilen haber uygulaması özelliğine de sahip.

Haber Uygulaması / Mayıs 2021 Ziyaret Sayısı

SÖZCÜ 37.875.760

İnternet Haber Sitesi 19.376.708

Gazete Haber Sitesi 15.947.360

TV Haber Sitesi 10.113.979

TV Haber Sitesi 4.117.381

Bizi her platformda takip eden ve desteğini esirgemeyen okurlarımıza teşekkür ederiz.

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