Epic Games, Apple’ı AB’ye şikayet etti

Dünya çapında yüz milyonlarca oyuncusu olan Fortnite’in yapımcısı Epic Games, Apple ciddi anlaşmazlık içinde.

App Store’daki bazı uygulama içi satın alımlarda Apple’ın yüzde 30’luk ücretinin üzerine çıkmaya çalıştığını farkeden Epic Games, kendi uygulama içi ödeme sistemini başlattı.

Bu, Apple’ın Epic’in Fortnite oyununu App Store’dan atmasına ve yüzlerce uygulama üreticisi tarafından oyun oluşturmak için kullanılan bir yazılım aracı olan Unreal Engine’in dağıtımını etkili bir şekilde engellemesine sebep oldu.

Epic Games’in kurucusu ve CEO’su Tim Sweeney, Apple’ın platform üzerindeki kontrolünün, oyun alanında sorun yarattığını belirtti. Sweeney, gazetecilere verdiği demeçte, “Uygulama vergisi olarak aldıkları yüzde 30’u, yüzde 50 veya yüzde 90 ya da yüzde 100 yapabilirler. Bu pazarların nasıl yapılandırıldığına dair değişir. Bunu yapmak için her hakları var. Epic IOS’ta rekabeti tekrar sağlayabilmek için herhangi bir mahkemeden veya düzenleyiciden bu yüzde 30’u başka bir sayıya değiştirmesini istemiyor” dedi.

APPLE’I SUÇLADI

Şirket ayrıca Apple’ı, rakiplerinin birkaç oyunu bir araya getirmelerini engelleyerek kendi platformunda kendi oyun abonelik hizmetlerini başlatmalarını engellemekle suçladı. (Apple, Arcade isimli kendi servislerinde bu iddaya örnek bir eylem gerçekleştirdi.)

Apple, kurallarının tüm geliştiriciler için aynı derecede geçerli olduğunu ve Epic’in bunları ihlal ettiğini söyledi. “Epic, uygulamasında Apple tarafından incelenmeyen veya onaylanmayan bir özelliği etkinleştirdi ve bunu her geliştirici için eşit şekilde geçerli olan App Store yönergelerini ihlal etme niyetiyle yaptı.” açıklamasını Apple yaptı. Ayrıca Apple, “Pervasız davranışları müşterilerin piyonları oldu ve bunu Avrupa Komisyonu’na açıklığa kavuşturmak için sabırsızlanıyoruz” açıklamasını ekledi.

Apple’ın mobil ödeme sistemi Apple Pay ve App Store’u araştıran Komisyon, Apple’ın App Store kuralları ile ilgili endişelerin farkında olduğunu söyleyerek şikayet hakkında yorum yapmayı reddetti.

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