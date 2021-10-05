Eski çalışanı Tesla’ya açtığı davadan 137 milyon dolar kazandı

San Fransisco'da mahkeme, Tesla'nın fabrikasında asansör operatörü olarak çalışan Owen Diaz'ın ırkçı tacize ve düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığına hükmederken, firmayı 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin elektrikli otomobil devi Tesla’nın başı eski bir çalışanının açtığı dava yüzünden dertte. Tesla, Afrika asıllı eski çalışanına ırkçı, alaycı ve saldırgan davranışlar nedeniyle 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

San Fransisco’daki mahkemede jüri, elektrikli otomobil üreticisinin fabrikasında Owen Diaz’ın ırkçı tacize ve düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığına karar verdi.

52 yaşındaki sözleşmeli asansör operatörü Diaz, iş arkadaşlarının fabrikanın etrafına gamalı haç çizdiğini ve ırkçı duvar yazıları bıraktığını iddia etti. Diaz, amirlerinden hiçbirinin istismarı durdurmak için devreye girmediğini de vurguladı.

Diaz ile birlikte bu yıl ikinci kez siyahi bir çalışan, ayrımcılık davasında Tesla’dan ödeme almış oldu.Bloomberg’e göre karar elektronik mahkeme kayıtlarında hemen onaylanmadı.

İlginizi Çekebilir Tesla'da tam otonom sürüş dönemi başlıyor