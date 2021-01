Et üretimiyle ilgili dikkat çeken araştırma

Almanya’dan araştırmacılar, normal ve organik etin yanı sıra bitki bazlı gıda maddelerinin üretimi sırasında ortaya çıkan emisyonlarını inceledi. Organik ve normal sığır etinin de çevreye zarar verdiği sonucuna vardılar.

Münih Teknik Üniversitesi’nden siyaset ve teknoloji araştırmacısı Maximilian Pieper ve meslektaşları, yaptıkları çalışmada çeşitli gıda maddelerinin özellikle sera gazı emisyonlarıyla ilgili iklim maliyetlerini hesaplamak için çalıştı.

Ekip, analiz ettikleri ürünleri üç kategoriye ayırdı. Bunlar arasında geleneksel et üretimi, organik et üretimi ve bitki bazlı gıda üretimi vardı. Daha sonra, her üretim sürecinin aşamalarında üretilen emisyonları hesapladılar.

Ekip, organik etin bazı alanlarda emisyonları azalttığını görürken, bu tasarrufların tipik olarak hayvanların kendilerinden artan metan emisyonları ile telafi edildiğini gördü. Bu komplikasyon, hem hayvanların daha yavaş büyüme oranlarının hem de birey başına daha az et üretme eğiliminde olmalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

ORGANİK TAVUK DAHA FAZLA EMİSYON ÜRETTİ

Bu araştırmalardan sonra özellikle, organik ve normal üretim dana etinin aynı emisyon seviyesine neden olduğunu buldular. Buna ek olarak organik olarak yetiştirilen tavuk, etin geleneksel olarak yetiştirildiğinden daha fazla emisyon üretti

Organik üretim; ortalama konvansiyonel üretime kıyasla daha yüksek olan hayvan başına belirli bir miktarda arazi, ayrıca daha yüksek bir yaşam yaşı ve organik olarak üretilen yem ve yetiştirilen hayvanların daha düşük üretkenliğini öngörüyor. Bu, organik hayvan çiftçiliğinin olumlu yönlerini dengeliyor, hatta tersine çeviriyor.