Eve teslimatta robotların dönemi başlıyor

Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada benzer eğilimler yaşanıyor; evlere kapanıyoruz, ihtiyaçlarımızı internet üzerinden sipariş vererek karşılıyoruz. Singapur'da da durum farklı değil. Ancak ülke artan eve teslimat talebine karşılık vermek için teknolojiyi kullanıyor ve robotlarla çalışmaya başlıyor.

Bir yıldır deneme sürecinde olan robotlar, bir uygulama üzerinden ihtiyaçların teslimatı için rezervasyon yapılması ile kullanılabiliyor.

20 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip olan sistemde 3 boyutlu sensörler, kamera ve iki ayrı bölme yer alıyor. Camello’lar hafta içi günde 4-5 teslimat yaparken, cumartesi günleri ise yarım gün çalışıyor.



OTSAW Digital’ın CEO’su Ling Ting Ming, hijyen özelliğine de dikkat çekiyor ve her teslimattan sonra kendilerini, sistemlerinde bulundurdukları ultraviyole ışınlarla dezenfekte ettiklerini söyledi. Ming, ayrıca salgın dönemiyle beraber pek çok kişinin temassız ve hatta insansız teslimata ilgi gösterdiğini belirtti.

Deneme sürecinde herhangi bir sorun çıkmaması için teslimat süreçlerinde bir personel de şu an için robotlara eşlik ediyor.