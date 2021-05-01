Facebook, bir VR geliştiricisi daha satın aldı

Facebook Oculus Studios için çalışmalara devam ediyor. Şirket son olarak Downpour Interactive’i satın aldığını duyurdu.

Facebook'un AR / VR içeriğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Verdu, bir blog gönderisinde; “Oculus Studios ailesinin bir parçası olmak, Downpour Interactive’e Onward topluluğunu Oculus Studios kaynaklarının tam desteğiyle geliştirme ve gelecekte başka projeleri takip etme fırsatı verecek” dedi.

Verdu, Downpour Interactive’den herkesin belirli bir kapasiteyle Oculus Studios ekibine geçeceğini söyledi. Ayrıca, Onward’ın şu anda Oculus Rift, Oculus Quest ve Steam olmak üzere mevcut olduğu tüm platformlarda desteklenmeye devam edeceğini de doğruladı.

Downpour Interactive’in kurucusu ve CEO’su Dante Buckley, stüdyonun web sitesinde Onward’ın yol haritasının değişmediğini ve stüdyonun satın almayla birlikte geliştirme hızını artırmayı planladığını söyledi.

Satın alma, Facebook'un Oculus Studios'u güçlendirme yönündeki en son hamlesi. Şirket, Kasım 2019’da Beat Sabre geliştiricisi Beat Games’i, Şubat 2020’de Sanzaru Games’i ve Haziran 2020’de Lone Echo’nun yaratıcısı Ready at Dawn’ı satın almıştı.

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