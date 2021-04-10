Facebook duyurdu: Önümüzdeki aylarda kullanımdan kaldıracağız

Facebook Analytics, 30 Haziran 2021’den itibaren kullanılamayacak. Konuyla ilgili Facebook’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Yine de bu tarihe kadar raporlara erişebilir, grafik ve tabloları dışa aktarabilir ve istatistikleri inceleyebilirsiniz. Facebook Analytics verilerini bir CSV dosyası olarak bilgisayarınıza aktarmak için grafik veya tablonun sağ üst köşesindeki ok simgesine tıklayın.

* Diğer işletme araçları, Facebook ve Instagram’daki reklamlarınızı, varlıklarınızı ve hareketlerinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

* Örneğin, Facebook Business Suite; Facebook ve Instagram işletme hesaplarınızı yönetmenize olanak sağlar ve size hedef kitleniz, içerikleriniz ve trendler hakkında detaylı istatistikler gösterebilir. (Bu araç henüz sizin kullanımınıza açılmamış olabilir.)

* Reklam Yöneticisi tüm Facebook kampanyalarınızı, reklam setlerinizi ve reklamlarınızı görmenize, değiştirmenize ve bunların sonuçlarını incelemenize imkan tanır.

* Olay Yöneticisi; Facebook pikseli ve Dönüşümler API’si gibi Facebook İşletme Araçlarını ayarlamanıza ve yönetmenize yardımcı olmanın yanı sıra sitenizde, uygulamanızda ve gerçek mağazanızda gerçekleştirilen eylemleri raporlar.