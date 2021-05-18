Facebook: “Gözetim Kurulu diğer platformları da kapsayabilir”

Mark Zuckerberg, 2019'da Facebook'un Gözetim Kurulu’na bağlılığını ifade ederken, bir gün kurulun, Facebook'un da ötesine geçebileceğini belirtmişti: “Zamanla kapsamını genişleteceğini ve potansiyel olarak sektör genelinde daha fazla şirketin dahil olacağınıi umuyoruz.”

Trump'ın profilinin askıya alınmasına ilişkin kararın ardından Financial Times etkinliğinde konuşan Facebook Dış İlişkiler Müdürü Nick Clegg, sektör çapında bir Gözetim Kurulu olasılığını da gündeme getirdi: “Kim bilir, belki gelecekte bu, daha sonra yasal düzenlemelerle ele alınan bir fikrin tohumu olabilir veya Facebook’tan daha fazla şirket için işleyebilecek bir sistem olabilir” dedi.

Clegg, Facebook'un Trump ile yaşadığı ikilemin benzerlerini çok sayıda sosyal medya platformunun yaşadığına dikkat çekti.

PLATFORMLAR ÖZERKLİKLERİNİ SEVİYORLAR

Şimdilik, Gözetim Kurulu’nun tüzüğünde Facebook dışındaki şirketlerden bahsedilmiyor. Ayrıca henüz hiçbir sosyal medya platformu, kendi içerik moderasyonuyla ilgili kararları Facebook'un kuruluna devretmekle ilgilendiğini kamuya açık bir şekilde ifade etmedi. Facebook, Google ve Twitter gibi platformlar kendilerine has kurallarla ilerlemeyi ve özerkliklerini seviyorlar.

Facebook Gözetim Kurulu’ndan Dex Hunter-Torricke, “Gözetim Kurulu, potansiyel olarak uzun vadede diğer servislere hizmet edebilecek bir çevrimiçi yönetişim modelini test etmek için oluşturuldu, ancak şu anda tek odak noktamız Facebook ve Instagram” dedi. Torricke sözlerine şu şekilde devam etti: “İçerik moderasyonu birçok platform için büyük bir zorluk. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Kurul’dan edinilecek bilgilerin, diğer şirketlerin çevrimiçi içerikle başa çıkma yaklaşımlarını anlamalarına yardımcı olabileceğini umuyorum.”

BELİRLİ KONULARDA İŞ BİRLİĞİ YAPILIYOR

Endüstriler uzun zamandır kuralları ve normları belirlemek için kendi düzenleyici kurumlarını oluşturdu. Oyun endüstrisinde, Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu 90’ların başında oluşturuldu ve bugün tüm dünyada yaygın olarak kullanılan oyun derecelendirme sistemini yarattı. Grup kendisini “en iyi endüstri özdenetim örneklerinden biri” olarak adlandırıyor.

Sosyal medya platformları söz konusu olduğunda ise, şirketler geçmişte terör gibi belirli konulardaki içeriklerde gibi bir araya geldiler. Facebook, Twitter ve YouTube, terör içeriklerinin sosyal medyada yayılmasını önlemek için kurulan Küresel İnternet Terörle Mücadele Forumu (GIFCT) aracılığıyla yıllardır iş birliği yapıyor. Benzer şekilde, seçim müdahalesi, dezenformasyon kampanyaları ve manipülasyon söz konusu olduğunda da araştırmaları paylaşıyorlar.

YETERLİ DONANIMA SAHİP DEĞİLLER

Free Press Institute eş-CEO’su ve Real Facebook Gözetimi Üyesi Jessica Gonzalez kurulun işleyişi ile ilgili şüphelerini şu sözlerle paylaştı: “Gözetim Kurulunun diğer platformlar için güvenilir bir şekilde tavsiyelerde bulunabilecekleri bir yere geleceğinden şüpheliyim. Bu kurulun tüm alan için karar verecek donanıma sahip olduğunu sanmıyorum. Yönetim kurulu harika insanları işe alıyor ancak ırksal çeşitliliğe sahip olmalıyız, sosyo-ekonomik çeşitliliğe sahip olmalıyız. Ve aslında bu kararların onları nasıl etkilediğini topluluklardan dinlemeliyiz.”

YASALARIN YERİNİ TUTMAYACAK

Eleştirmenler tarafından gündeme getirilen bir diğer konu da Facebook tarafından oluşturulan bir “Gözetim Kurulunun” gerçek hükümet düzenlemelerinin yerini tutmaması.

New Jersey Kongre Üyesi Frank Pallone, Gözetim Kurulu’nun Trump’ın profilinin askıya alınmasına ilişkin kararının ardından yaptığı açıklamada, “Facebook ve aynı iş modeline sahip diğer sosyal medya platformları, reklam gelirlerini artırmak için bölücü içeriği vurgulamanın yollarını bulacak. Facebook her gün dezenformasyonu ve yanlış bilgiyi güçlendiriyor, destekliyor ve gözetim kurulunu yöneten yapı ve kurallar genellikle bu rahatsız edici gerçeği görmezden geliyor gibi görünüyor. Açıkça görülüyor ki gerçek hesap verebilirlik ancak yasama eylemi ile gelecektir.”

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