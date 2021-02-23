Facebook haber yasağını kaldırıyor

Avustralya’da hükümetin, büyük teknoloji şirketlerinin, haber ve diğer içerikleri kullanabilmek için basın yayın şirketlerine para ödemek zorunda kalacakları yeni yasa tasarısında değişiklik yapılmasını teklif etmesinin ardından, Facebook ülkedeki medya içerik akışını yeniden başlatacak.

Avustralyalılar 18 Şubat sabahı uyandıklarında Facebook sayfalarındaki içerik akışının boş olduğunu fark ettiler. Bunun sebebi ise Avustralya’da hazırlanmakta olan teknoloji lisans yasasına karşı Facebook’un ülkedeki tüm medya içeriğini sürpriz bir şekilde durdurmasıydı.

Haberlere ek olarak geçen hafta resmi sağlık kurumlarının sayfaları, acil durum güvenlik uyarıları ve sosyal yardımlaşma ağları da Facebook’tan kaldırılmıştı.

Ancak Avustralya Parlamento Üyesi Josh Frydenberg ile Facebook CEO’su Mark Zuckerberg arasında hafta sonu yapılan görüşmelerden sonra anlaşmaya varıldı.

Avustralya, büyük teknoloji şirketlerinin haber içeriğini kullanabilmek için basın yayın şirketleriyle adil ödeme konusunda bir anlaşmaya varamadığı durumlarda kullanılan zorunlu tahkim mekanizmasında değişiklik yapılması da dahil olmak üzere dört değişiklik sunacak.

Değişiklikler kapsamında hükümet tarafından atanan arabulucunun müdahale etmesinden önce iki aylık bir arabuluculuk süresi olacak ve böylece taraflara özel bir anlaşmaya varmaları için daha fazla zaman tanınacak.