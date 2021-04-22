Facebook kripto para dünyasına giriyor: Diem yıl sonunda hayata geçiyor

Dünyayı kasıp kavuran kripto para borsasına ABD’li sosyal medya devi Facebook da girmeye hazırlanıyor. Bu konudaki ilk adımlarını 2019 yılında atan Facebook, ‘Libra’ adını verdikleri bir proje duyurmuştu.

Ancak projede yaşanan sorunlar ve Facebook’un veri güvenliğine ilişkin yaşadığı skandallar, Libra’yı bir anda içinden çıkılmaz bir kaosa sürüklemişti. Visa ve Mastercard gibi önemli ortaklar projeden çekilmişti. Uzmanlar, Facebook gibi bir sosyal medya şirketinin uluslararası dijital para yaratmasının, yasa dışı faaliyetlere ve kara para aklamaya zemin hazırlayacağından endişe ediyordu.

İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ



Facebook o dönemden bu yana kripto para projesini yeniden şekillendirdi. Kripto para için seçilen yeni isim Diem olarak açıklandı. ABD merkezli CNBC’nin haberine göre Diem’in hayata geçeceği tarih belli oldu. Buna göre Facebook, Diem’in 2021 yılı sonunda kullanılmaya başlanmasını hedefliyor.

Bir stablecoin olarak piyasaya girecek olan Diem, müşterilerin birbirleri arasında para işlemi yapmasına olanak sağlayacak. Bunun yanı sıra Diem sahipleri, kripto parayı mal ve hizmet satın almak istediklerinde de kullanabilecek.

STABLECOIN NEDİR?



Stablecoinler, fiyatın bir kripto para birimine, itibari paraya veya borsada işlem gören emtialara sabitlenmek üzere tasarlandığı kripto para birimleridir.

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